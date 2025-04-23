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    議員問中市二階連署罷免多少區通過？中市民政局長吳世瑋：不能預測

    民進黨市議員曾朝榮要求罷免場地及工作人員要跟選舉時一樣。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨市議員曾朝榮要求罷免場地及工作人員要跟選舉時一樣。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/23 13:33

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委的二階連署進度深受民眾關心，民進黨市議員何文海今詢問民政局長吳世瑋8藍綠立委會通過幾人？8區何時進行3階投票？吳世瑋表示，「不能預測」多少席通過；而二、三、四、五、六選區5月6日連署截止，第八選區是5月5日截止，第一及第七選區則是6月6日截止，選委會40天內要完成審查，審查完後20至60天內要進行投票。

    民進黨市議員何文海今天在市議會指出，8個立委一階段都通過，但是罷免何欣純死亡連署66件，蔡其昌有83件死亡連署，最近藍營國民黨主席朱立倫，台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕說檢調不應全面調查，這是政治問題，他非常不以為然。

    何文海並質疑罷免民進黨立委的死亡連署非常多，死亡連署是誰查出來的，要送到哪個單位，死亡連署就是違法，但台中還是有發生，代表市選會根本就沒有宣傳。

    吳世瑋表示，死亡連署是戶所查出來，要送到市選委會，再往中選委會送，但是不能公布；法制局長李善植表示，「死亡連署及重覆連署都不對」。

    何文海表示，罷免選舉都是人民的權利，過去很少罷免，這是第一次全國大罷免，因為國民黨主導選罷法修法，因此現在的連署只要有造假之嫌，都有可能吃上官司，他要求市府應該加強宣導，不要讓市民不小心就吃上官司。

    何文海表示，迄今他已收到5000份以上的連署書，在清明節連署時，而每一個進來連署的工作人員都會審查身份證上基本資料，再三確認，不能有錯誤。

    何文海又詢問有多少地方會過二階？吳世瑋表示，他不能預測；何文海並詢問二階段及投票的期程及預算及場地、工作人員都準備好了嗎？

    市議員曾朝榮要求罷免的場地要比照選舉；吳世瑋表示，經費會由中央撥給，場地跟人員都會跟選舉時一樣。

    市議員何文海詢問罷免進入三階段有多少人。（記者蘇金鳳攝）

    市議員何文海詢問罷免進入三階段有多少人。（記者蘇金鳳攝）

    台中市民政局長吳世瑋表示，選委會40天要完成審查，50至60天內要投票。（記者蘇金鳳攝）

    台中市民政局長吳世瑋表示，選委會40天要完成審查，50至60天內要投票。（記者蘇金鳳攝）

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