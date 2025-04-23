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    中市23農會改選21名總幹事獲續任 和平、梧棲區農會進入第二輪遴選

    和平區農會於3月召開理監事會議，現任總幹事李順冬未能掌握過半席次，未獲聘任。（記者歐素美攝）

    和平區農會於3月召開理監事會議，現任總幹事李順冬未能掌握過半席次，未獲聘任。（記者歐素美攝）

    2025/04/23 13:10

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市23個農會總幹事候聘作業陸續完成，其中包括台中市農會等21個農會總幹事皆由原總幹事連任，僅和平區農會及梧棲區農會進入第二輪遴選！農業局表示，目前梧棲區農會有吳柏慧一人登記，預計月底審查完送農業部審查資格後，再由農會召開理監事會議遴選新的總幹事；和平區農會因現任總幹事李順冬未獲聘，依農會法有60天申訴期，和平區農會預計5月初公告重新遴選新的總幹事，2農會預計要1、2個月才有辦法遴選出新的總幹事。

    台中市22區農會及台中市農會共23個農會總幹事，除梧棲區及和平區農會需進入第二輪遴選作業外，皆由現任總幹事順利連任。其中，前梧棲區農會總幹事王秝毅任內因病去世，將由她的女兒吳柏慧接棒參選梧棲區農會總幹事，目前吳柏慧已完成登記。

    農業局表示，目前梧棲區農會總幹事候聘作業，僅吳柏慧一人登記，農業局預計在本月底完成資格審查，再送農業部審查通過後，梧棲區農會即可公告召開理監事會議，聘任總幹事。

    另和平區農會總幹事李順冬因未能取得過半數理事席次，未獲聘任，但依農會法，其具有60天申訴期，因李順冬至今尚未提出申訴，和平區農會依規定將在5月初重新公告遴選總幹事，開放具有總幹事資格的人員登記，再由農業局及農業部先後進行資格審查通過後，和平區農會才能召開理監事會議聘任新總幹事。

    目前和平區農會新任總幹事人選，以前和平區農會秘書蕭金木呼聲最高，因其掌握過半的農會理事席次，獲聘總幹事幾乎已是板上釘釘。

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