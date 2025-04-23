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    國民黨反紅共破功？ 民進黨秀「多人朝拜圖」：兩面手法騙台灣人

    民進黨發言人吳崢今（23日）秀出多位藍營政要訪中的畫面，批評國民黨一邊說反「紅共」、一邊前往朝拜，根本是大玩兩面手法、欺騙台灣人民。（圖由民進黨提供）

    民進黨發言人吳崢今（23日）秀出多位藍營政要訪中的畫面，批評國民黨一邊說反「紅共」、一邊前往朝拜，根本是大玩兩面手法、欺騙台灣人民。（圖由民進黨提供）

    2025/04/23 12:56

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨與民眾黨主席黃國昌召開「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，朱宣稱對抗獨裁極權，不只反紅共、也要反綠共。民進黨今（23）日秀出多位藍營政要訪中的畫面，批評國民黨一邊說反「紅共」、一邊前往朝拜，根本是大玩兩面手法、欺騙台灣人民，呼籲民眾站出來抵制親共賣台的立委。

    民進黨中央黨部今召開「藍白，為什麼到現在還不反共？」記者會，由發言人吳崢出席說明。吳指出，朱立倫宣稱「紅共」要毀滅中華民國，但國民黨副主席連勝文同時在中國與中共進行交流，大談合作；若中共是要毀滅中華民國的人，國民黨竟還要和中共一起合作？在過去黨國歷史教育中，這種人會被稱作是漢奸、賣國賊。

    吳崢說，連勝文在拜會中國時公開宣稱國民黨要在「九二共識」基礎上反對台獨，和中方合作。但在2019年中國國家主席習近平已明確指出，將在九二共識謀求統一的基礎上，推動一國兩制台灣方案。事態已如此清楚，連勝文還和中共大談國共合作，令人不寒而慄。

    吳崢盤點，國民黨不止連勝文前往中國，去年立院國民黨團總召傅崐萁率領十多位立委訪問中國會見王滬寧；今年4月，國民黨前主席洪秀柱、副主席連勝文、夏立言也分別前往中國會見國台辦主任宋濤，看到國民黨一邊說「紅共」要消滅中華民國，但一邊又絡繹於途前往「紅共」朝拜，朱立倫根本在大玩兩面手法，如此欺騙台灣人民，難道現在國民黨也要毀滅中華民國嗎？

    吳崢批評，藍白兩黨一邊不斷跟台灣社會說共諜滲透問題嚴重，一邊在立法院封殺立委赴中報備條款，可見藍白就是口是心非，嘴巴說反共，實際上一個在立院內要求行政院長遵守中國法律，一個派副主席、黨團總召到中國和共產黨合作。

    吳崢並呼籲，台灣當前面對來自中共的極限施壓，為了守護國人的共同利益，需要大家團結一心，強化台灣的國安與國防；若這些政黨、立委持續展現親共賣台的作為傷害台灣，盼民眾站出來抵制不適任的立委。

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