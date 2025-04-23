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    首頁　>　政治

    蔣萬安提倒閣 彰化縣長王惠美表態了

    彰化縣長王惠美今對台北市長蔣萬安提出的倒閣，她鬆口表態「倒閣或許是一個選項」支持新民意來應對內外交迫。 （記者張聰秋攝）

    彰化縣長王惠美今對台北市長蔣萬安提出的倒閣，她鬆口表態「倒閣或許是一個選項」支持新民意來應對內外交迫。 （記者張聰秋攝）

    2025/04/23 13:00

    〔記者張聰秋／彰化報導〕全台大罷免風起雲湧，成為政治焦點，台北市長蔣萬安提出倒閣案，連日來各地藍營主政的縣市首長接連表態。全國百萬人口、第一大縣的彰化縣長王惠美今天也鬆口表明，「倒閣或許是一個選項」，她支持讓最新的民意來決定台灣的未來。

    王惠美今參加縣府在彰化演藝廳舉辦「彰顯設計力」論壇活動，離開會場後，她對於近日在藍、白營掀起熱議的倒閣案，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票的作法，主動向媒體記者表明她的看法與立場，言下之意，她不反對倒閣。

    王惠美說，此刻正值中美關稅貿易大戰之際，台灣應該朝野和諧，團結一致，全心應付中美關稅大戰對台灣經貿產生的巨變，但國內政治紛擾，造成政局不安，在內外交迫的情況下，倒閣或許是一個選項，讓最新的民意來決定台灣未來的走向，以因應中美貿易戰所產生的各項挑戰。

    另外，國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召4月26日上凱達格蘭大道抗議民進黨，國民黨執政的彰化縣，縣長王惠美是否會到現場挺朱立倫，也受到關注。據了解，黨中央已通知王惠美，但王惠美當天已有既定活動行程，時間撞期，因此目前尚未確定是否出席，可能要到活動前一天25日傍晚，幕僚人員敲定王惠美隔天行程，才會明朗。

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