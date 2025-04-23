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    朱立倫狂罵民進黨「一詞」 顏擇雅：中共一定會記下這筆帳

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/04/23 12:50

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨昨（22）日舉行「把民主還給台灣」在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫喊話要「反綠共」。對此，作家顏擇雅說，朱立倫幾次罵「綠共」，綠營不會太有感覺，但中共一定會記下這筆帳。

    顏擇雅今日在臉書PO文表示，在現今中國，「共」就是崇高，純潔，輝煌，優秀，愛國。「綠」或說台獨就等於可鄙可恥，歷史罪人，勾結外國勢力。「你竟然把綠比為共，這是對中共的莫大侮辱。反共是一回事，辱共是另一回事喔。」

    顏擇雅指出，中國人從小就在課本上讀過「革命烈士」方志敏《可愛的中國》一文，都會背誦其中一句：「共產黨員——這是一個極尊貴的名詞，我加入了共產黨，做了共產黨員，我是如何的引以為榮啊！從此，我的一切，直到我的生命都交給黨去了！」

    顏擇雅表示，這段話對我們來說文字很普通，意思非常八股，對多數中國人來說卻具有顧炎武《廉恥》對北一女教師區桂芝的那種神聖意義。「所以，朱立倫最好祈禱台灣不要被中國併吞。不然批鬥啦勞改一定有他的份。幫他做事的人也逃不掉。」

    當然這不可能是中共給朱立倫記的第一筆帳。之前有一筆是「國民黨是親美政黨」。再之前還有維基解密。最近宋濤接見（跟朱有大嫌隙的）洪秀柱，我覺得擺明就是為了搜集朱的黑資料。

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