質疑總統府提前掌握吳尚雨遭拘提 黃國昌：追查到底

立法院經司法法制員會，民眾黨立委黃國昌質詢。（記者王藝菘攝）

2025/04/23 12:57

〔記者林嘉東／台北報導〕針對台北地檢署偵辦民進黨4名黨工涉共諜案，立委黃國昌今（23）天上午質詢調查局長陳白立，質疑調查局拘提總統府辦公室前諮議吳尚雨前，總統府先將吳尚雨職務解除，總統府為什麼對調查局的偵查作為，掌握這麼清楚？他強調，他一定會追查到底。

立委黃國昌是在立法院司法及法制委員會今天上午就「選舉罷免程序中，如何落實公務員含政務官、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告時，質詢調查局長陳白立，針對偵辦民進黨4名黨工涉共諜案中，有關總統辦公室前諮議吳尚雨偵辦過程。

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黃國昌質詢指出，調查局在今年2月18日發動搜索、約談，2月19日對黃取榮、邱世元收押禁見，當時怕秘密洩漏，秘密進行，但對於吳尚雨的拘提行動，為什麼總統府在調查局拘提吳尚雨以前，就知道吳尚雨有問題？陳白立回應，「這個我們無所悉。」

黃國昌追問，調查局是否向總統府報告，陳白立搖頭；黃續問：「所以總統府通靈」，知道已經有2個人被押了，接下來要換吳尚雨了，總統府趕快解除吳的職務，解除完了以後，調查局才去拘提吳，將吳收押禁見。

黃國昌接著詢問，是否有跟總統府報告，有沒有跟秘書長報告，有沒有跟部長鄭銘謙報告？陳白立說：「沒有。部長不會管個案的事情」；聽到陳白立的說詞後，黃國昌直呼，這事情很大條，為什麼調查局的偵查作為，總統府掌握這麼清楚？

黃國昌質疑，有人被押了後，知道總統吳尚雨也有問題，總統府趕快把他解除職務，解除職務後，調查局才去拘提，這事情他一定會追下去。

黃國昌強調，司委會召委吳宗憲聽到，召委也是檢察官，知道這件事情有多嚴重，調查局的偵辦進度被總統府掌握這麼清楚，調查局第一波抓人行動曝光，總統府趕快解除吳尚雨職務，調查局才去拘提吳尚雨，很厲害，總統府怎麼知道的，這件事情，他一定會追查到底。

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