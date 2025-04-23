許宇甄質疑青鳥衝突僅移送鍾佳濱 張榮興：依照事證滾動檢討

立法院內政委員會今審查委員「社會秩序維護法部分條文修正草案」，國民黨立委許宇甄質詢以青鳥去年在立院外的衝突為例，質疑警方辦藍不辦綠。（翻攝自國會頻道）

2025/04/23 12:44

〔記者李文馨／台北報導〕台北地檢署偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫日前號召黨公職至北檢抗議，北市警局將傳喚首謀朱立倫、發言人楊智伃、立委謝龍介等人到案說明。國民黨立委許宇甄今（23日）質詢以青鳥去年在立院外的衝突為例，質疑警方辦藍不辦綠。對此，警政署長張榮興表示，依照事證做滾動式的檢討，會連繫台北市警察局了解現場狀況。

立法院內政委員會今審查委員「社會秩序維護法部分條文修正草案」。許宇甄質詢指出，去年12月20日青鳥在立法院外集結，民進黨立委毀損公物、教唆青鳥衝進立法院，她21日質詢詢問劉世芳是否把當事人移送，劉世芳卻答詢說「立法院不是禁制區」，她質疑劉不是狀況外，就是在包庇誰。

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許宇甄詢問警政署，除了民進黨立委鍾佳濱以外，是否移送其他人。張榮興說，該場活動是由台北市政府警察局執行，因為每場群眾活動都會跟據現場事證處理，他們檢視相關事證除了立委鍾佳濱以外，沒有函送其他人員。

許宇甄隨後播放影片，並質疑當天協助破壞公物者有好幾位，為何只移送鍾佳濱一人。張榮興表示，這個部分會依照事證做滾動式的檢討，並連繫北市警局了解現場狀況。

許宇甄指出，除了鍾佳濱破壞柵欄行為，很多民進黨立委教唆、協助青鳥要衝進立院，還有青鳥勒住、衝撞員警，這是否違法；張榮興說，這是構成要件跟程度的問題。

許追問，警政署當天是否有移送首謀？張榮興說，當天沒有單獨首謀的情形，當天有申請核准的主辦人，群眾活動樣態非常多，會衡量現場狀況處理，他們尊重台北市警察局根據現場狀況做的處置。

許宇甄指出，劉世芳日前受訪提到，4月17號當天在場的全部都要移送，甚至提到會請警方將朱立倫、謝龍介移送，請問部長是否對媒體說這些話。劉世芳回應，委員可能不了解她對媒體受訪的全文，她當時講，按照「集會遊行法」的相關規範，若有觸犯到相關規範，按照規範處理。

許宇甄追問，你有無說會請警方移送首謀朱立倫主席及謝龍介委員？你是有史以來第一個內政部長指揮員警辦案。劉世芳馬上回應：「錯，不對」，他們是根據「集會遊行法」，該法主管機關是內政部，並強調自己並沒有下指導棋，根據原先他們提供的事證對媒體回應。

許宇甄再質疑，怎麼可以說「當天的全部移送法辦」，要求警方將首謀移送法辦。劉世芳說，「這是斷章取義」，她願意把全文內容提供給許宇甄參考。許宇甄最後呼籲，警政署應積極偵辦去年12月20號青鳥衝撞立法院、民進黨立委教唆他們衝突，現在的標準看起來就是不要辦藍不辦綠。張榮興說，這個部分交給台北市警察局處理。

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