劉書彬引反分裂法指責政府 民進黨批：幫中共推一國兩制

民進黨中央黨部今召開「藍白，為什麼到現在還不反共？」記者會，由吳崢出席說明。（圖由民進黨提供）

2025/04/23 12:15

〔記者陳政宇、林哲遠／台北報導〕民眾黨立委劉書彬昨在總質詢援引中國「反分裂國家法」條文，質疑行政院長卓榮泰未經過院會討論稱對岸為境外敵對勢力。民進黨今（23）日質疑，劉是幫中共推動一國兩制嗎？而要求台灣政府必須遵循中國法律，是民眾黨主席黃國昌的黨中央官方立場嗎？一面倒幫中共說話，令人匪夷所思。

民進黨中央黨部今召開「藍白，為什麼到現在還不反共？」記者會，由吳崢出席說明。吳表示，劉書彬的質詢簡報中，公然引用中華人民共和國「反分裂國家法」，甚至秀出中國環台軍演的圖像，要求行政院不能說中國是境外敵對勢力，否則將觸怒中國。劉引用「反分裂法」的第八條，「得採取非和平方式」，白話文就是武力侵台。

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「有這種立委，還需要敵人嗎？有這種立委，台灣怎麼防範中共對台的極限施壓？」吳崢批評，劉書彬全盤竟接受中國武力攻台的手段，「反分裂國家法」不僅是政治口號，而是一部2005年就訂定，白紙黑字的法律。其中第七條明定，兩岸可就「結束兩岸敵對狀態」進行談判。意即在中國官方立場中，明確定義兩岸現行狀態就是敵對狀態。

吳崢說，民眾黨立委不去譴責中國，不討論如何因應中共對台極限施壓，竟然罵中華民國的行政院長不可以稱中國是境外敵對勢力；中國可以定義兩岸關係是敵對狀態，但台灣不能說中國是境外敵對勢力？如此一面倒的幫中共說話，令人匪夷所思。

吳崢強調，更可怕的是，若中華民國行政體系對中共法律唯命是從，台灣不就真的變成中國的一部分，中央政府變成了區政府、省政府？這樣的要求，是嚴重自我矮化台灣政治地位。劉書彬曾任大學政治系主任，不可能不知道如此主張造成的政治後果，卻提出離譜要求，到底是何居心？

對此，民眾黨發言人張彤表示，民眾黨堅定捍衛中華民國主權，誓言守護台灣民主法治，面對來自中共的文攻武嚇，本黨一貫主張不畏戰不求戰，以「台灣自主、兩岸和平」提升國防自主，共同抵禦外部威脅，爭取在國際間的生存空間。

張彤進一步說明，民眾黨守護國家安全並具體付諸行動，立法院黨團在去年11月提出「國家機密保護法」修法來嚇阻共諜，遺憾的是民進黨卻集體封殺阻擋修法，說一套做一套，整天用意識形態綁架人民，結果只為掩飾包庇自家人。

張彤指出，立委質詢是民主機制的重要一環，但也期許在發言與監督政府施政時，應該以「中華民國利益」為優先考量，謹慎再謹慎，避免讓民眾黨堅定守護台灣的立場遭到曲解與質疑。

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