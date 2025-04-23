郭信良涉弊案30萬交保 南市民進黨團籲陳亭妃、林俊憲慎選合作夥伴

南市議會民進黨團總召周嘉韋。（記者蔡文居攝）

2025/04/23 11:52

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍前台南市議長郭信良涉土地開發弊案，今晨以30萬元交保，另民進黨南市議員李偉智獲無保請回，台南市議會民進黨團總召周嘉韋今天發表黨團聲明指出，國民黨不要將司法議題做政治操作，並呼籲黨內競爭市長初選的立委陳亭妃、林俊憲，務必慎選合作夥伴。

南市民進黨團聲明如下：

1、台南長期以來被光電問題搞得烏煙瘴氣，期盼司法秉持勿枉勿縱的精神，將真正破壞綠電政策的人繩之以法。

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2、民進黨團議員這次被傳喚應該僅是證人身分，相信黨團成員絕對會全力配合檢調偵辦，黨團也深信成員不會與違法的人為伍，不會跟魔鬼走在相同的道路上。

3、國民黨不要將司法議題做政治操作，國民黨的政治操作只會顯得瓜田李下，請還給司法乾淨的辦案空間，盡快釐清事實，將有問題的人一網打盡。

4、最後，民進黨團身為台南市議會最大黨團，背後所承載是台南市民多數的期待，嚴正呼籲未來競選公職的黨內成員，不論是立委、議員，又或是現在正在競選市長初選的陳亭妃、林俊憲，務必慎選合作夥伴，若是持續與被判刑13年，如今又被交保的郭信良合作，將會使支持者大感失望，嚴重破壞民進黨「清廉」的招牌！

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