賴清德至教宗方濟各靈堂追思 台灣教省將派代表赴梵蒂岡

天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，總統賴清德（左）23日赴天主教台北總主教公署，向教宗方濟各靈堂追思。（記者廖振輝攝）

2025/04/23 11:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕天主教教宗方濟各在21日辭世，享壽88歲，全球同步哀悼追思，總統賴清德今（23日）上午前往天主教台北總主教公署，在方濟各靈堂裡鞠躬致意，短暫停留、話點家常；而教宗葬禮預計26日下午4點舉行，台灣教省預計將請榮休主教李若望與神父林之鼎2人代表赴梵蒂岡。

賴清德今上午10點32分抵達方濟各靈堂，與天主教台灣地區主教團主席李克勉、台北總教區總主教鍾安住等人握手致意，隨即進入靈堂，三鞠躬致意，並短暫停留約6分鐘後，隨即步出靈堂，進入前媒體詢問政府是否派人前往教廷，但賴未回答，待結束禮儀步出靈堂後，賴一度看向媒體鏡頭、但未有提問故無回應。

請繼續往下閱讀...

李克勉表示，賴總統在靈堂致意後，短暫與眾人閒話家常，談到他自己在台南任職時，與教會互動關係良好；而教宗辭世後，天主教就是大家庭，全球教會都會各自舉行追思禮儀；而教廷預計週六舉行教宗葬禮，台灣教省會請榮休主教李若望與神父林之鼎2人代表，前往梵諦岡參與儀式。

主教團指出，從今起到30日，各地將舉行方濟各靈堂與彌撒主禮，由各鐸區、善會團體輪值服務，希望大家來與已故教宗說說話，同心合意為其靈魂止息安所祈禱。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，總統賴清德（左）23日赴天主教台北總主教公署，向教宗方濟各靈堂追思，與天主教會台北總教區總主教鍾安住（右）握手致意。（記者廖振輝攝）

天主教台灣教省將舉行已故教宗方濟各的追思彌撒，即日起至30日由各鐸區、善會團體輪值。（記者吳柏軒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法