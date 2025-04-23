為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德至教宗方濟各靈堂追思 台灣教省將派代表赴梵蒂岡

    天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，總統賴清德（左）23日赴天主教台北總主教公署，向教宗方濟各靈堂追思。（記者廖振輝攝）

    天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，總統賴清德（左）23日赴天主教台北總主教公署，向教宗方濟各靈堂追思。（記者廖振輝攝）

    2025/04/23 11:44

    〔記者吳柏軒／台北報導〕天主教教宗方濟各在21日辭世，享壽88歲，全球同步哀悼追思，總統賴清德今（23日）上午前往天主教台北總主教公署，在方濟各靈堂裡鞠躬致意，短暫停留、話點家常；而教宗葬禮預計26日下午4點舉行，台灣教省預計將請榮休主教李若望與神父林之鼎2人代表赴梵蒂岡。

    賴清德今上午10點32分抵達方濟各靈堂，與天主教台灣地區主教團主席李克勉、台北總教區總主教鍾安住等人握手致意，隨即進入靈堂，三鞠躬致意，並短暫停留約6分鐘後，隨即步出靈堂，進入前媒體詢問政府是否派人前往教廷，但賴未回答，待結束禮儀步出靈堂後，賴一度看向媒體鏡頭、但未有提問故無回應。

    李克勉表示，賴總統在靈堂致意後，短暫與眾人閒話家常，談到他自己在台南任職時，與教會互動關係良好；而教宗辭世後，天主教就是大家庭，全球教會都會各自舉行追思禮儀；而教廷預計週六舉行教宗葬禮，台灣教省會請榮休主教李若望與神父林之鼎2人代表，前往梵諦岡參與儀式。

    主教團指出，從今起到30日，各地將舉行方濟各靈堂與彌撒主禮，由各鐸區、善會團體輪值服務，希望大家來與已故教宗說說話，同心合意為其靈魂止息安所祈禱。

    天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，總統賴清德（左）23日赴天主教台北總主教公署，向教宗方濟各靈堂追思，與天主教會台北總教區總主教鍾安住（右）握手致意。（記者廖振輝攝）

    天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，總統賴清德（左）23日赴天主教台北總主教公署，向教宗方濟各靈堂追思，與天主教會台北總教區總主教鍾安住（右）握手致意。（記者廖振輝攝）

    天主教台灣教省將舉行已故教宗方濟各的追思彌撒，即日起至30日由各鐸區、善會團體輪值。（記者吳柏軒攝）

    天主教台灣教省將舉行已故教宗方濟各的追思彌撒，即日起至30日由各鐸區、善會團體輪值。（記者吳柏軒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播