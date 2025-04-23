426凱道集會 凌濤指綠營側翼有三大爛招

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/04/23 12:37

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨26日的「戰獨裁，站出來」凱道集會傳出以時薪200元徵人，並要求當天著黑裝到場，被綠營立委譏諷靠臨演撐場面，國民黨智庫副執行長凌濤今日指出，除了「黑衣工作人員」，綠營側翼面對凱道集會還有反串鬧劇、花300元徵人鬧場等爛招，他說，「青鳥三大爛招搞反串，眼睛業障重！」

凌濤表示，綠營側翼最近上演反串鬧劇，撒圖卡喊著「綠共是你們逼我選中共」，實在荒謬可笑，這第一招，但藍營標語明明白白寫著「反紅共，反綠共」，「青鳥眼睛業障重，選擇性注意，是心態崩潰？還是無法接受在野力量同時反對紅共，只能語無倫次？」

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凌濤接著說，鬧劇還不止如此，綠營側翼竟然傳出花300元徵人要去鬧場，穿紅衣拿五星旗，白衣拿統一口號，黑衣挑起衝突，蓄意破壞台灣的民主素養，最後一招甚至帶風向抹黑26日凱道集會，結果翻車，所謂的「黑衣工作人員」根本只可能是舞台設備及機電廠商，而黑色也與主辦單位號召的白衣與自由穿著明顯不符。

凌濤表示，「紅共威脅中華民國的安全，綠共破壞台灣的發展與團結」，國民黨主張監督預算，把國家的有限資源投入國防、投入關稅戰的經濟紓困，行政院卻反向操作，不讓基層公務員送達預算解凍書，只為配合立法院民進黨團總召柯建銘的政治表演，謠言漫天，綠共下手之狠，令人髮指，民進黨政府只以自身的「政治正確」為準繩，非友即敵，動用司法與側翼打壓異己，無視國會的監督與制衡，這樣的行徑與共產黨有何不同？他強調「4/26，下架綠共，戰獨裁！」

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