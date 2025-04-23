綠委范雲、吳沛憶偕青年團體發聲 促18歲公民權納入青年基本法

民進黨立委范雲與台灣青年世代共好協會，今（23）日在立法院舉辦「十八歲公民權最後一哩路，完善青年基本法參與機制」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/23 11:39

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委范雲、吳沛憶今與台灣青年世代共好協會等多個青年團體，以及法律學者共同舉行記者會，訴求教育部應將18歲公民權納入「青年基本法」版本，並完善目前青年參與機制設計不足之處。范雲也呼籲教育部，應妥善將青年意見研議納入後續法案版本，立法院也會持續監督、把關。

范雲表示，目前教育部已預告《青年基本法》期滿，代表這部青年權益的保障法將於推出行政院版後，進入立法倒數計時。但他接獲許多青年代表反映，目前18歲公民權和青年參與機制兩大面向仍有待納入與完善。

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范雲說，18歲公民權具有很高的正當性，在2022年修憲公投中不僅獲得所有政黨共識，更獲得564萬張同意票、多於501萬張不同意，但因為當時投票率低、僅達8.97%，無法跨過962萬張票的修憲高門檻，最後才沒有通過。

范雲解釋，憲法是人民權利的保障書，目的是限制政府、給予人民權利，所以透過法律延伸憲法賦予的選舉權到18至20歲，其實是擴大對成年公民的權利保障，也符合憲法保障人民參政權的意旨。他說，經過這幾年的持續倡議，青年獲得社會重視，民進黨才率先提出「青年基本法」，正是18歲公民權「再次法制化的時機」。

范雲表示，民法已在2023年將成年年齡降至18歲、公投法也從2018年開始將年齡門檻定在18歲，現在「青年基本法」則要將18歲以上定為青年、給予參與政府政策制定及執行的權利，僅剩下最基本的選舉權未獲得保障。他說，透過納入18歲公民權、並規範選罷法相牴觸規定停止適用，才能最完整落實「青年基本法」立法目的。

世代共好協會副理事長林思愷指出，2022年的修憲雖然是最直接手段、卻不是唯一手段，一直以來，民間團體和專家學者也都認為立、修法也是可行方式。他說，目前亞洲國家中，僅剩下台灣將投票年齡定在20歲，包含日本、馬來西亞等國家都在近10年內修正為18歲青年即可投票，顯示「青年主流化」的國際趨勢。

政大法律系副教授林佳和說，憲法作為最高法源，最上位階的法規範，不是要獨佔所有人民重要權利的規制權限，而是要塑造其他國家公權力形成的界限，也包括立法者。投票年齡下修為18歲，是更有利於人民權利的行使，而非限制，足以作為保障人民政治自由權與參政權的「實質憲法內涵」，並無違憲問題。退萬步言，以立法方式為之，仍有嗣後審查的可能，並無毀憲可能，毋庸擔心。

吳沛憶說，要落實民主參與和世代正義，都不能缺少青年的聲音。18歲公民權在前次修憲沒有成功跨過965萬票的高門檻，院版的「青年基本法」也尚有不足。他會為青年發聲，透過立法，讓青年族群能決定自己的未來。

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