提朱立倫曾說過1句話 黃暐瀚：最沒資格批大罷免的是國民黨

資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

2025/04/23 13:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免如火如荼進行中，國民黨不斷想方設法反制大罷免浪潮。資深媒體人黃暐瀚日前直播時表示，最沒有資格批評大罷免的就是國民黨，因為前立委陳柏惟被罷免的那一天，國民黨主席朱立倫當天就在記者會上說「這是民主的勝利」。

黃暐瀚21日在YouTube直播時，被觀眾問到對這次大罷免的想法。黃暐瀚說，曾代表台灣基進當選台中市第二選舉區立法委員陳柏惟被罷免成功的那天，國民黨主席就是朱立倫。當時朱立倫在記者會中說「這是民主的勝利」。他強調，陳柏惟被用25%的選票罷掉了，票數遠遠低於陳柏惟立委當選票數3萬多票，他也被罷掉了，而國民黨說「這是民主的勝利」。

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黃暐瀚也認為，國民黨根本沒有任何一個人有資格出來講不能罷免，「因為你們以前也是這樣罷掉王浩宇、陳柏惟」，他也提到，韓國瑜也同樣的是被用一樣的遊戲規則被罷掉。而國民黨也對黃捷、林昶佐提出了罷免，只是沒有贏、沒有過。

最後，黃暐瀚說，他不會去鼓吹罷免或反罷免，但如果有人希望從他評論聽到大罷免不應該或大罷免很惡劣，黃暐瀚說：「我並不認為。」

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