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    文化部被抓到預算解凍案早寫好 王育敏：卓榮泰擋還說謊 拿來政治攻擊

    國民黨立委王育敏與陳菁徽上午召開「抓到了！行政院擋解凍預算」記者會。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委王育敏與陳菁徽上午召開「抓到了！行政院擋解凍預算」記者會。（記者王藝菘攝）

    2025/04/23 12:43

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團今召開「抓到了！行政院擋解凍預算」記者會。國民黨團副書記長王育敏表示，文化部內部簡訊要求大家確認不要被發現「早早就寫好，現在才送出」的字眼，凸顯行政院長卓榮泰擋解凍報告還說謊，拿解凍案來做政治操作與政治攻擊，國民黨團予以譴責。

    「行政院長就是要擋解凍案送到立法院！」王育敏表示，之前許多立委在總質詢詢問卓榮泰，卓都說說主計還沒算好，他沒有擋，結果就露餡被抓到。

    王育敏拿出「文化部同仁簡訊」指出，文化部主計科提醒同仁，解凍報告送出去之前，大家要好好檢視，「確認不會也被解讀成早早就寫好現在才送出的字眼」，文化部也證實真有其人。這就是被抓到的鐵證。

    王育敏表示，這則簡訊告訴大家，各部會的官員或是承辦人員，當然希望寓算案越早解凍越好，報告案大家都是及早做準備，這是合理、正常的，不正常不合理的是行政院長，在擋大家的解凍報告送到立法院來。

    王育敏指出，各部會大多在3月底就會陸續送出解凍報告，去年就是如此，但現在4月底了，昨天卓榮泰才鬆口願意送出解凍案，但今天文化部這位官員的簡訊，就是告訴大家，事實上很多部會私下都已經把報告案寫好了，但擋著報告案不能送出的正是行政院長，只要院長下令不送，即使寫好了也都送不出，這是何其荒謬的事情？

    王育敏說，當行政院長下鄉高喊政府沒錢，政府的錢被刪凍，包括交通部長林佳龍說外交預算被刪護照印不出來，這也是一個謊言。民進黨就是不想讓解凍案早點談，而是把解凍案當成是一個政治攻擊的武器，何其可悲？民進黨拿解凍案來做政治操作與政治攻擊，國民黨團予以譴責。

    王育敏說，所有預算的審議，國民黨作為在野黨接審慎看待，對於凍結案，只要報告寫得合理就解凍了，這是立法院審查預算行之多年，大家都知道的事情。但只有民進黨拿來作為政治攻擊的工具，沒有刪的說有刪，可以解凍的不解凍，這麼荒唐的政黨就是民進黨。

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