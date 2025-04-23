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    提設立國際醫療特區遭抹紅 陳玉珍告王義川、史書華等人加重誹謗

    藍委陳玉珍今日前往台北地檢署對王義川、史書華、李正皓及網友們提告。（記者吳昇儒攝）

    藍委陳玉珍今日前往台北地檢署對王義川、史書華、李正皓及網友們提告。（記者吳昇儒攝）

    2025/04/23 11:38

    〔記者吳昇儒／台北報導〕國民黨立委陳玉珍等人提出增設離島國際醫療特區草案，在金門設立「國際醫療特區」構想，遭牙醫師史書華等人質疑是要引進中國醫師。陳玉珍認為遭到綠營「抹紅」，今日與同黨委員林沛祥等人，前往台北地檢署遞狀控告牙醫師史書華、立委王義川、李正皓及「敲鑼行動」領銜人與多名網友等10人加重誹謗罪及民事訴訟。

    陳玉珍指出，李正皓、王義川在Youtube頻道上宣稱金門要設置國際醫療中心就是要開放中國大陸的醫師，而史書華則是在臉書上發文敘述，還有許多網友轉發貼文及照片，這是完全錯誤的說法、是造謠。這些公開在媒體、臉書上造謠說金門要開放給中國大陸無照醫生來台執業的人，經蒐集相關資料後，一併對其提告。

    陳玉珍說，依照憲法及兩岸人民關係條例規定，國際這兩字根本不包含「大陸地區」，因此金門要做國際醫療特區不等於開放中國大陸醫師來台灣執業，身為名嘴、立委，甚至醫師，應該對這些東西都有基本認識，但卻藉此造謠；因金門醫療缺乏，希望大家很認真、理性來看待這件事，而不是一昧地抹紅，忽視金門的醫療人權。

    國民黨副書記長林沛祥則稱，陳委員的提案立意良善，真的是在幫忙想辦法找國際醫生，服務偏遠地區，卻被抹紅扭曲。

    史書華昨日得知陳玉珍等人將對自己提告，也在臉書上發文質疑，難道陳玉珍提開放外國醫師，全世界唯一不能來的是中國醫師嗎？網友則在下方回應，「在他們的認知裡中國不是外國」、「沒意外要轉移大罷免焦點而已，二階達標越來越多他們怕死了」。

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