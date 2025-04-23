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    高雄待業女子造謠「陳菊走了？」發文道歉 警開罰金額曝光

    陳女在ptt八卦版發文傳陳菊死訊假消息，連夜被高雄警方帶回偵辦。（記者許麗娟攝）

    陳女在ptt八卦版發文傳陳菊死訊假消息，連夜被高雄警方帶回偵辦。（記者許麗娟攝）

    2025/04/23 11:46

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    造謠陳菊死訊假消息 高雄待業女碩士被逮

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕監察院長陳菊因腦血管阻塞持續在高醫住院復健，未料昨（22）日社群平台「PTT」八卦版竟出現「陳菊走了？」的謠言，院方隨即澄清「並非事實！」警方則於案發4小時後查出發文者是高雄44歲待業陳姓女子，依法傳喚說明。陳女離開派出所後在PTT向陳菊道歉，並問「會被罰多少錢？會去法院嗎？」

    一名網友今（23）日凌晨在「PTT」發文，自稱是在八卦版問「陳菊真的過世了嗎？」的網友，剛從警局做完筆錄回家。她透露，警方剛請她配合拍攝自己被帶進警局的照片，表示會打上馬賽克。

    原PO指出，做完筆錄後她警方問「會罰多少錢？」、「會去法院嗎？」警方則回應，「不清楚多少錢，這個不用去法院。不想罰錢的話，你以後就乖一點就好啦！不要PO這種痛苦的事，現在大家都這麼痛苦了，以後PO快樂的文章比較好」

    原PO還透露，警方查閱了她在PTT的400多篇文章，甚至詢問她的學歷、是否有地緣關係。員警提醒她，以後若想討論敏感話題，應避免明確指名道姓，否則恐觸法。最後，她也在文中向陳菊道歉，「是，對不起，就當一次社會經驗吧！學一次乖吧！花媽對不起，驚擾到您了！請問有懂法律的，這我會罰多少錢呢？」

    三民一分局表示，全案已依違反社會秩序維護法第63條移請高雄地院簡易庭裁處，陳女恐面臨3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

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