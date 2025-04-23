警察清晨登門查問連署涉違法？鄭銘謙：怕連署人還要再跑一趟

立法院司法法制委員會，法務部長鄭銘謙備詢。（記者王藝菘攝）

2025/04/23 11:27

〔記者林嘉東／台北報導〕基隆地檢署偵辦罷免國民黨立委林沛祥連署書涉嫌偽造案，清晨6點到連署人家中按門鈴引發爭議。立院司法及法制委員會民進黨立委陳培瑜今（23）天上午質詢法務部長鄭銘謙是否合乎刑事訴訟法規定？有沒有更好處理方法，在不擾民的情況下完成調查行為。鄭銘謙答稱，考量基隆人在外地工作，怕連署人還要再跑一趟。

民進黨立委陳培瑜今天上午在立法院司法及法制委員會就「選舉罷免程序中，如何落實公務員含政務官、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告時，質詢法務部長鄭銘謙，警察清晨登門查問有沒有連署罷免，怎麼會這樣辦案呢？

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陳培瑜說，她有朋友私訊她，她媽媽是忠貞、終身國民黨員，不知道自己的名字被拿去抄，也被警方登門查問，整個辦案流程發生什麼事，可以這樣辦案嗎？正常調查程序什麼？她要求部長公開呼籲全國檢調單位針對偵辦造假偽造連署要如何處理？

鄭銘謙指出，基隆地檢署當天簽發傳票，請司法警察送達合乎刑事訴訟法第61條規定，屬合法傳喚行動，考慮基隆特殊性大部分在外地工作，避免被傳喚對象還再跑一趟，就由專人送達。

陳培瑜笑問，「專人送達」連擔任過檢察官的主席吳宗憲都搖頭，聽不下去，請部長公開告訴全台灣人，、不是只有基隆案子，連好朋友的媽媽是終身黨員、忠貞黨員，連她都嚇得要死，不管警察當天的態度，她一早6點就遭到騷擾，部長公開說清楚到底什麼是正常的調查程序？

鄭銘謙說，警方當時是6點半開始送達，怕連署人還要再跑一趟。

陳培瑜笑問，希望部長用一般鄉親都通得懂得語言，什麼6點半是正常送達程序，有沒有更好處理方法，在不擾民的情況下完成調查行為。

針對鄭銘謙的回答，因為基隆的生活習慣所以需要早上6點半去送達，吳宗憲說，部長講這句話很不妥。

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