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    高雄公民團體反對藍白亂修法 齊聚國民黨部要求老舊核三不延役

    20個公民團體於國民黨高雄黨部前，模擬核三廠發生核子事故的行動劇。（記者葛祐豪攝）

    20個公民團體於國民黨高雄黨部前，模擬核三廠發生核子事故的行動劇。（記者葛祐豪攝）

    2025/04/23 11:12

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄20個環團與公民團體反對藍白亂修法，今天（23日）齊聚國民黨高雄市黨部前，要求老舊核三不延役，並點名柯志恩等人，於立院投票沒收核安；市黨部則強調樂於傾聽民意，但請停止無謂的政治鬥爭。

    南台灣廢核行動聯盟偕20個公民團體及第三勢力小黨，今天於國民黨高雄黨部前，模擬核三廠發生核子事故的行動劇，強烈譴責藍、白兩黨將核電議題操作為政治工具。

    地球公民基金會理事長李根政指出，台灣最後一座運轉中的核電機組核三廠2號機，將於5月17日屆滿除役，民眾黨卻於4月18日院會時，提出重啟核三公投案；國民黨與民眾黨更聯手於3月31日立院教育及文化委員會，草率審議《核子反應器設施管制法》（核管法），意圖放寬已運轉40年的老舊核電廠再延役。

    李根政說，藍白立委挾人數優勢，不討論、不審查，將10個未充分討論的核管法版本全案保留，一併送出委員會；他呼籲在野黨應以專業與審慎的態度修法，正視核災風險威脅。

    地球公民基金會議題部專員林冠伶指出，台電去年統計，核能僅佔總發電量4.7%，卻需全民承擔極高風險與日益上升的維護成本；核三廠運轉逾40年，若要進行延役，須歷經安全審查與設備補強，至少要7年以上才能重新掛網供電。

    台灣城鄉公民培力協會代表、義消陳蔚表示，上個月核三廠的火警案件，現場處理的消防員有多少額外風險的裝備，來對應核電廠火警訓練？在消防基層人力緊繃、核災災防計畫難以模擬落實下，藍白立委不該罔顧社會公共利益，強行開啟老舊核電廠延役的大門。

    台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強說，俄烏戰爭已提供前車之鑑，老舊核電不應延役。核電的特性是彈性差、無法快速啟停，反應爐需持續冷卻，一旦戰爭爆發，核電廠反而可能成為中國解放軍攻擊的目標。

    現場並公布3月31日立院審議《核管法》修法，投票沒收核安的立委名單，包括柯志恩、謝龍介、葛如鈞、羅廷瑋、葉元之、萬美玲、林沛祥、劉書彬；至於台南、高雄、屏東「反對老舊核電廠延役」的縣市長，則有高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及數十位民進黨立委、議員。

    對此，國民黨市黨部表示表示尊重，會將相關訴求轉知黨中央及立院黨團，作為民意參考依據；市黨部也強調，核能正式被歐盟納入綠色能源標準，淨零碳排更是世界未來趨勢，但政府整天說要漲電價來要脅人民，令人質疑政府一直說不缺電，那為什麼要漲電價？未來台積電投入運行，該如何面對？

    市黨部強調，高雄南電北送、空污日益嚴重等問題，需要大家凝聚共識，樂於傾聽民意，但請停止無謂的政治鬥爭。

    公民團體反對藍白亂修法 ，要求老舊核三不延役。（記者葛祐豪攝）

    公民團體反對藍白亂修法 ，要求老舊核三不延役。（記者葛祐豪攝）

    台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強（中間白襯衫）認為，一旦戰爭爆發，核電廠反而可能成為中國解放軍攻擊的目標；賴的右邊為地球公民基金會理事長李根政。 （記者葛祐豪攝）

    台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強（中間白襯衫）認為，一旦戰爭爆發，核電廠反而可能成為中國解放軍攻擊的目標；賴的右邊為地球公民基金會理事長李根政。 （記者葛祐豪攝）

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