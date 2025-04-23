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    卓榮泰指示各部會提預算解凍報告 侯友宜：早就該送了

    對於行政院長卓榮泰指示各部會提出預算解凍案，新北市長侯友宜表示，早就該送了，希望公務體系盡快回歸常態。（記者賴筱桐攝）

    對於行政院長卓榮泰指示各部會提出預算解凍案，新北市長侯友宜表示，早就該送了，希望公務體系盡快回歸常態。（記者賴筱桐攝）

    2025/04/23 11:11

    〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院上個月否決行政院提出的中央政府總預算案、財政收支劃分法修正案的覆議案，行政院長卓榮泰表示，將聲請釋憲，並要求各部會全部送出預算解凍報告。對此，新北市長侯友宜表示，預算解凍報告早就該送了，希望公務體系回歸常態、努力做事。

    對於卓揆指示各部會送出預算解凍報告，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，解凍預算早就該送了，本來就該提出程序解決問題，讓公務體系藉由預算做事，此事已經拖一段時間，他樂觀其成，希望預算趕快解凍，回歸常態。

    侯友宜強調，政治是一時的，最主要還是努力做事，人民期待國家正常發展，這段時間產生的紛擾沒有意義，而且徒增人民的困擾，及早學會放下，大家共同努力，為人民造福。

    另外，為因應美國對等關稅政策，卓榮泰昨天核定880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，行政院將於24日提出特別條例草案。

    侯友宜說，政院公布方案的第一時間他已表態支持，如果不夠還可以擴大，對於880億元的發放，希望趕快到地方政府落實執行，有些產業界的聲音與地方反映上去的意見，要趕快協調做到位，期盼中央、地方上下一心，落實業者的需求，才是最重要的。

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