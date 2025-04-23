藍白稱賴清德搞獨裁 陳揮文痛罵：獨裁還能開記者會？

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日舉行「把民主還給台灣 -- 在野領袖峰會」，兩人在會中握手致意。（資料照）

2025/04/23 13:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌22日舉辦「在野領袖峰會」，朱立倫主打「反綠共、戰獨裁」。對此媒體人陳揮文表示，賴清德如果獨裁跟戒嚴，朱立倫跟黃國昌能在那邊開記者會嗎？你們不覺得很好笑嗎？

臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出一段影片，影片中陳揮文痛斥，如果賴清德獨裁跟戒嚴，昨日早上朱立倫跟黃國昌能在那邊開記者會嗎？你不覺得很好笑嗎？他們兩個一直在罵賴清德在獨裁、賴清德在戒嚴，然後你們兩個一直在罵他？你是在起肖嗎？怎麼可能啊？

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陳揮文說，黃國昌與朱立倫坐在那邊罵賴清德，就證明賴清德不是獨裁，對不對？你們到底在講什麼呢？你們在支持黃國昌的人是你們邏輯有問題啊！黃國昌說不要懷疑他消滅中國國民黨的決心，結果你他X的今天跟中國國民黨主席坐下來談，你不是說要消滅中國國民黨嗎？你不是說中國國民黨連做一個在野黨都沒資格嗎？那你今天跟我說你要跟中國國民黨合作，那到底哪一個黃國昌是真的呢？

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