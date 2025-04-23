分析在野峰會 黃暐瀚：共識倒賴給蔣萬安軟釘子

國民黨主席朱立倫（中）、民眾黨主席黃國昌（左二）22日舉行「把民主還給台灣 -- 在野領袖峰會」，兩人座談交換意見，會後與雙方幕僚握手致意。（資料照）

2025/04/23 11:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2大在野黨22日舉行「在野領袖峰會」，由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌，一同交換國政意見。對此資深媒體人黃暐瀚表示，兩大主席的共識，等於給了台北市長蔣萬安一個軟釘子，接下來倒閣基本上不會成為嚴肅議題，但朱主席明確說，倒閣沒意義，只是換掉「稻草人」，大家要倒的是賴！

黃暐瀚在臉書PO文表示，藍白不倒閣，朱黃要倒賴，昨天的在野領袖峰會，兩位黨主席的共識如下：1、倒閣無用，救不了台灣（兩人不會積極推動）；2、賴清德獨裁；3、要倒賴！（黃：抑制賴清德、朱：賴清德下台）

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黃暐瀚分析，兩大主席的共識，等於給了台北市長蔣萬安一個軟釘子，接下來倒閣基本上不會成為嚴肅議題，但朱主席明確說，倒閣沒意義，只是換掉「稻草人」，大家要倒的是賴！

黃暐瀚直言，怎麼倒賴？昨天他已經分析，罷免賴清德是「不可能的任務」，朱主席說：「有策略、有方法、有步驟、有時間」，如何倒賴？令人期待。

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