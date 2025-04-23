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    倒閣正中民進黨下懷！ 蔡正元稱國民黨大罷免案犯了4大錯誤

    台北市長蔣萬安（圖中）日前提出倒閣想法，引發討論。（資料照）

    台北市長蔣萬安（圖中）日前提出倒閣想法，引發討論。（資料照）

    2025/04/23 11:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，台北市長蔣萬安日前提出倒閣想法，引發討論。前立委蔡正元說，國民黨若倒閣最後將敗北，民進黨還能順勢操作藍白分裂，正中其下懷。他還提出，國民黨在這次大罷免案犯了4大錯誤，要盡快修正。

    蔡正元今日在臉書PO文表示，現在要倒閣喊得很大聲，國民黨頂多就只有54票，還包括無黨籍立委高金素梅1票，但仍然不到57票的門檻，而民眾黨8票沒有理由支持。民進黨表面上叫囂好膽不要走，等國民黨提出倒閣案也不可能支持。最後倒閣案敗北，民進黨順勢操作藍白分裂，國民黨士氣頓挫，正中民進黨的鬼計。

    蔡正元表示，國民黨在這次大罷免案，犯了幾大錯誤要趕快修正。第一，輕忽大罷免案的準備工作，連署籌備毫無頭緒。第二，莫名其妙的提出反廢死公投案，喪失反惡罷的焦點。第三，沒有估算到賴清德玩司法迫害，阻擾反罷綠委的連署工作。第四，改變焦點提出倒閣案，更讓綠營確認國民黨喪失反罷戰力。

    蔡正元最後指出，倒閣案經由蔣萬安、資深媒體人趙少康提出，藍媒大張旗鼓配合只會使綠營推動大罷免案，獲得更大的動力。

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