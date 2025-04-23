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    在中國設籍喪失台灣身分 陸委會函釋：包含持「定居證」

    陸委會最新函釋「兩岸人民關係條例」第9條之1第一項規定，台灣人民不得在中國大陸地區設有戶籍或領用中國護照之「設有戶籍」，按其法律立法目的、規範意旨及其整體規定之關聯意義綜合判斷，應包含持有「中共居民身分證」及「定居證」。 （記者陳鈺馥翻攝）

    陸委會最新函釋「兩岸人民關係條例」第9條之1第一項規定，台灣人民不得在中國大陸地區設有戶籍或領用中國護照之「設有戶籍」，按其法律立法目的、規範意旨及其整體規定之關聯意義綜合判斷，應包含持有「中共居民身分證」及「定居證」。 （記者陳鈺馥翻攝）

    2025/04/23 10:31

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院公報刊登，陸委會最新函釋「兩岸人民關係條例」第9條之1第一項規定，台灣人民不得在中國大陸地區設有戶籍或領用中國護照之「設有戶籍」，按其法律立法目的、規範意旨及其整體規定之關聯意義綜合判斷，應包含持有「中共居民身分證」及「定居證」。

    陸委會強調，考量中共係以「定居」作為法律及行政管理基礎，行為人如取得公安部門發給的「定居證」，即可辦理「常住戶口登記」、並申領與中國人民相同之「居民身分證」；為確保兩岸人員單一身分制度，並避免因身分混淆衝擊兩岸人員往來互動與社會運作秩序，爰核釋如上。

    政府現正全面「專案清查」現職軍公教人員有無申領中國身分證、定居證及護照。兩岸條例第9之1條規定，台灣人民不得在中國大陸地區設有戶籍或領用中國護照。違反前項規定者，喪失台灣人民身分及其在台選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷台灣戶籍。

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