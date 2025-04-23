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    黃仁稱國安會未出席專報「遺憾」 王定宇批：立委再大都要遵守憲法

    立法院外交及國防委員會國民黨籍召委黃仁23日表示是為近期共諜個案邀請總統府、國安會及外交部，並點名譴責國安會祕書長吳釗燮等人缺席，表示「失望、遺憾與不解」，要求深切檢討。（圖取自國會頻道）

    立法院外交及國防委員會國民黨籍召委黃仁23日表示是為近期共諜個案邀請總統府、國安會及外交部，並點名譴責國安會祕書長吳釗燮等人缺席，表示「失望、遺憾與不解」，要求深切檢討。（圖取自國會頻道）

    2025/04/23 10:27

    〔記者方瑋立／台北報導〕近期共諜案頻傳，立法院繼司法及法制委員會週一（21）安排共諜滲透專題報告後，外交及國防委員會亦排議共諜專題報告，且邀請總統府及國安會秘書長出席報告，不過二方並未出席，國民黨籍召委黃仁今日（23）在會議開始前，承認是為近期共諜個案邀請總統府、國安會及外交部，並點名譴責國安會祕書長吳釗燮等人表示「失望、遺憾與不解」，要求深切檢討。

    對此，民進黨立委王定宇質詢時強調，「立委再怎麼大，都要依照法律來行事，立法院做任何決議，再怎麼了不起，都不能逾越憲法」。他說，事實上，國安會該不該來立法院備詢，看前總統馬英九那一任（期），已有憲法規定、有運作慣例。

    立法院繼司委會國民黨籍召委吳宗憲週一（21）安排共諜滲透等議題專題報告，並主持通過「譴責」吳釗燮不出席決議案後，外防委員會召委黃仁今天邀請國防部部長、外交部部長、國家安全局局長、總統府秘書長、國家安全會議秘書長報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。不過，總統府秘書長潘孟安，以及吳釗燮並未出席。

    對此，黃仁上午在會議開始前表示，其安排此次會議的原因，是因為近期爆發多起共諜案極不尋常，涉及層面之廣、層級之高，令人擔憂。除國軍人員外，更包含總統府、國安會、外交部等，國人極為關心此一議題。

    黃仁說，立法院是最高的民意機關，有責任要求政府透明，讓國人清楚知道事件發展及影響。他強調，令人遺憾的是，總統府及作為總統諮詢機關的國安會，理應以坦蕩的胸懷與立法院共同合作，向全民負責。

    黃仁表示，孰料總統府及國安會拒絕派員出席本次專題報告的會議，讓國人失去了解事態始末的機會。共諜案一爆再爆，實攸關國家生存發展與全體國民的福祉，其重要性不容置疑；立法院外交及國防委員會能確實掌握國安現況與挑戰，不容置疑，方鄭重地邀請總統府及國安會秘書、秘書長列席。

    黃仁亦坦承召開會議原因與個案有關，他說，共諜案涉案人員當中，又有受總統賴清德所聘任之諮議，以及與吳釗燮秘書長關係密切之人，2位秘書長更應出席以釐清事態。

    黃仁批評，拒絕民意、藐視國會、企圖隱瞞真相，總統府及國安會拒絕出席，這不僅是對民意的漠視，也是變相在隱瞞真相，企圖粉飾太平。他指出自己感到失望、遺憾與不解，要求2人深切檢討，並重新考量應盡其之責任義務，向全民交代。

    據了解，我國現行五權分立憲政體制，國安會只對總統負責，除非是審議國安會組織法、預算等案，否則並無備詢義務，吳釗燮若應黃仁邀請出席備詢、詢問偵辦中個案情況，反而可能引起憲政和司法爭議。

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