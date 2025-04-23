罷免二階連署倒數 簡舒培：「反共」是最大公約數！

民進黨議員簡舒培。（資料照）

2025/04/23 10:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免二階連署進入最後衝刺，罷團將陸續在下週起造冊，本週被視為最後衝刺，民進黨台北市議員簡舒培表示，最近許多罷免團體傳來二階連署達到法定門檻的好消息，其中也包括被視為深藍選區的大安、文山，顯示國民黨在立法院違憲亂政、為中國大開後門的各種荒謬表現，連藍營的支持者都看不下去。

簡舒培在臉書PO文表示，無論立場如何，「反共」守護這片土地，是我們的最大公約數！最近許多罷免團體傳來二階連署達到法定門檻的好消息，其中也包括被視為深藍選區的大安、文山，顯示國民黨在立法院違憲亂政、為中國大開後門的各種荒謬表現，連藍營的支持者都看不下去。

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簡舒培指出，這場罷免行動，自始至終都是公民自主發起，我們在街頭巷尾看到的罷免志工們，他們是學生、是上班族、是家庭主夫/主婦。他們過往或許不熱衷參與政治活動，但因為愛著這片土地、希望台灣更好，才匯聚起這股強勁的公民力量，他們用自己的時間跟力量，無論晴雨、無懼滋擾，一張一張的收回連署書，將罷免行動一步一步推進到這裡。

簡舒培續指，罷免案通過二階連署，這個成果屬於公民團體所有志工，絕非任何一個政黨或個人能夠收割。是公民的力量，讓大罷免推進到這裡，在這場公民運動裡，政治人物做的只有一件事，就是選邊站，親中與愛台，要選哪邊？親共與反共，要選哪邊？賣台與護台，要選哪邊？

簡舒培直言，作為民主政黨的民進黨，自然是選擇與公民站在同一邊，於她而言，目標只有一個：罷免親共賣台立委，讓國會恢復正常的樣子！這與選舉恩怨無關、與政黨色彩更無關，如果連這都做不到，又哪有臉在選舉時尋求選民支持？又哪來的資格當中華民國的「民意代表」？

簡舒培怒批，很可惜，對於人民發出的怒吼，國民黨的立委們沒打算回應，羅智強急著操作政黨對立，想把罷免扭曲成選舉恩怨，再次證明他有多瞧不起選民；賴士葆則是聲稱自己「早就預備好要出征」，但受人民委託當上國會議員，卻選擇親共賣台而被選民發起罷免，現在被出征的人，根本就是他自己！

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