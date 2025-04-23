批朱立倫發文粗俗性暗示 香港作家馮睎乾：建議區桂芝幫他上中文課

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/04/23 11:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫近日在臉書發文「當民進黨正變成共產黨的形狀」，香港作家馮睎乾指出，此話引用「帶性暗示的俚語」，相當粗俗失當。馮睎乾並稱，「如果賴清德也不顧身分，來一句『連勝文嬌喘一聲倒在宋濤懷裡』，你作何感想？」馮更建議，請曾上中國央視的北一女教師區桂芝「幫朱立倫上堂中文課」。

馮睎乾22日在臉書粉絲專頁寫道，「變成XX的形狀」出自台灣網路論壇，原意是形容某女性因長期與特定男性發生性行為，導致性器官形狀「被改變」。後來被引申為某人或某事長期受到另一方的影響或控制，最後變得跟對方一樣。

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馮睎乾以自己曾在中共治下的香港生活20多年為例，稱「民進黨的『獨裁』，還真是差中共十萬八千里。」

馮睎乾直指，「要是民進黨真是『綠共』，那早就把所有批評政府的媒體關了，還會拿《煽動罪》或《顛覆政權罪》來抓人。記者、媒體人、政客、一般民眾，沒一個能倖免。至於藍白兩黨，為免他們取得國會大多數議席，早被DQ（取消參選資格），甚至直接關進獄中。」

馮睎乾續指，「你要是活在『綠共』統治下，4/26還能走上街頭遊行反綠？發夢比較快。」「更何況，朱立倫可不是一般鍵盤鄉民，是國民黨主席，用這種帶有強烈性暗示的語句，既不優雅，也不恰當，更無助於提升國民黨的文化格局。」

馮睎乾直言，「試想一下，如果賴清德看到連勝文這幾天去中國，和國台辦主任宋濤親切『交流』，也不顧身分，在臉書寫道『連勝文與宋濤進行人與人的連結』，或來一句『連勝文嬌喘一聲倒在宋濤懷裡』，你作何感想？」

馮睎乾認為，朱立倫身為國民黨主席就算做不到「文以載道」，至少也該講話得體。「這樣粗俗失禮、引喻失當的寫法，實在讓人搖頭。我誠摯建議請區桂芝老師出馬，好好幫朱立倫上堂中文課。」

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