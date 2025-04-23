罷免義工頻遭攻擊 李忠憲分析動機：用奴隸道德編織藉口

全台大罷免二階連署進入倒數階段，近期持續傳出有罷免團隊義工遭受騷擾甚至攻擊。圖為罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」近日PO文指出，有男子對志工發出殺人的威脅。示意圖。（圖擷取自臉書）

2025/04/23 12:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免二階連署進入倒數階段，近期持續傳出有罷免團隊義工遭受騷擾甚至攻擊，成大教授李忠憲發文指出，協助罷免的義工都是不計得失、不求回報，並質疑攻擊這些義工的人，不是道聽塗說，就是自己曾經「拿錢當志工」，用自己的經驗去推測所有人的動機，他也批評這些人是用奴隸道德編織藉口，為自己的冷漠和怯懦辯護。

李忠憲在臉書發文指出，大罷免二階的關鍵時刻，一定有不少對於街頭義工的攻擊！他表示過去參與社會運動的這些年裡，自己也走過無數場戰役，也受到過不少猛烈的攻擊。同樣地現在這些大罷免的義工每一位都是無私地站出來，不計得失、不求回報，只因為相信，台灣這個社會值得更好的未來。

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李忠憲表示，看到大罷免的義工們，被惡意指控「拿錢辦事」，對此感到格外心痛。他也強調，這種攻擊，從來不是出於對事實的認識，而往往來自兩種心態：一種是道聽塗說。在某些社群、平台、媒體的推波助瀾下，人們不求證據，只憑空耳聞就指控他人。另一種則是更悲哀，是那些自己曾經「拿錢當志工」的人，用自己的經驗，去推測所有人的動機。

李忠憲指出，「我不得不想起尼采所說的奴隸道德，那些曾經自甘卑下的人，為了不讓自己感到羞愧，便將一切高尚的行為視為虛偽、將一切純粹的付出污名化」。但背後目的不是自己要變得高貴，而是要拉低別人的價值，讓自己得以在墮落中自我安慰。

李忠憲強調，他們不知道，真正的志工，是為了信仰與愛，甘願付出時間與心力。不是為了金錢，而是為了讓信仰更加穩固，讓愛可以感動更多人。

李忠憲也感嘆，當一個人無法相信「純粹的付出」存在時，真正悲哀的，是他自己的心靈早已枯竭。他無法理解，也無法感謝，別人正為了他的未來，默默地承擔辛苦、冒著風險。

李忠憲認為，這群人才是這個社會最弱勢的族群。他們深陷奴隸道德的牢籠，不敢相信世界上還有高貴的行動，於是反過來攻擊一切讓他們感到自卑的存在。或許，當下不會立刻還我們公道。但正因為如此，無私的志工精神，才更顯珍貴。

李忠憲也直言，就像當年我們一樣，走在風中，卻始終相信：不為金錢，不為名聲，只為讓社會變得更好。他也質疑，那些輕易懷疑志工的人，才是真正廉價的人。一生都活在交換與算計之中，見不得有人為了信仰無償燃燒自己。

李忠憲批評，他們用奴隸道德編織藉口，為自己的冷漠和怯懦辯護，卻無法改變一個事實：「世界之所以還值得期待，是因為有人，即使被誤解、被誣衊，仍然選擇不計代價地前行」。他也強調「他們可以繼續懷疑，但義工們會繼續走下去，這就是尊嚴」。

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