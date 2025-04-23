曝國民黨找臨演426上凱道 林楚茵：有夠不要臉

民進黨立委林楚茵。（資料照）

2025/04/23 10:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨和民眾黨號召支持者4月26日集結凱道抗議民進黨政府，民進黨立委林楚茵PO出「徵426凱道活動人員」以及中興里辦公室號召群眾搭遊覽車往凱達格蘭大道上反罷免的截圖，大酸「前有亡靈連署，426搞臨演站出來，國民黨真的有夠不要臉。」

林楚茵在臉書PO出1張圖卡，可以看到圖中中興里辦公室號召群眾搭遊覽車往凱達格蘭大道上反罷免，還有公司在打工平台上徵人上426凱道，林楚茵在貼文中表示，抓到了！國民黨竟然要靠「臨演」來撐場面！國民黨好可悲。

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林楚茵指出，先有朱立倫要哈腰苦求黃國昌幫忙號召426上凱道；又被抓包透過公關公司發錢找臨演，還有網路社團號召送便當、發點心找人上凱道，對比419公民發出「拒絕統戰守護台灣」活動，證明國民黨426訴求完全不得民心，只是自high的把戲！

林楚茵直言，國民黨太可笑，罷免綠委連署要找死人幫忙，造勢活動要靠路人甲臨演當道具；國民黨自欺欺人喊什麼「站出來」，結果是花錢買來充面子！國民黨偽造文書、違法在先，主管機關依法行政，檢調依法調查，還敢厚顏無恥喊委屈，如果違法都用一句「司法迫害」當藉口，台灣還要法律幹嘛嗎？前有亡靈連署，426搞臨演站出來，國民黨真的有夠不要臉。

林楚茵PO出動員426上凱道的截圖。（圖擷取自臉書）

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