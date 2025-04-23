博鰲亞洲論壇觀察 學者：中共盼RCEP成為東亞最大自貿區

中國在2025博鰲亞洲論壇安排中日、中韓、中澳等3場企業家對話場次，凸顯中共希望進一步推動RCEP成為東亞高水準最大自貿區的企圖，也為2026年主辦APEC暖身。（圖擷取自微博）

2025/04/23 09:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會委託中華經濟研究院學者撰文分析2025博鰲亞洲論壇，報告直指北京當局透由安排中日、中韓、中澳等3場企業家對話場次，凸顯中共希望進一步推動RCEP成為東亞高水準最大自貿區的企圖，也為2026年主辦APEC暖身。

「2025博鰲亞洲論壇年會觀察」報告指出，本屆年會在美國總統川普宣布對等關稅前夕舉行，除論壇主題鮮明點出「亞洲共創未來、因應當前變局」，5場高層對話有3場聚焦當前全球形勢，中共藉此宣示維護多邊體系及區域合作的決心。

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據分析，今年博鰲亞洲論壇由中國國務院副總理丁薛祥進行開幕致詞，以「共迎全球挑戰，共建亞洲家園」為題，與去年主旨演講主題「團結協作，共迎挑戰，攜手開創亞洲和世界美好未來」並無二致。然而，除了持續支持多邊體系及區域合作之外，有深化既有區域貿易協定的趨勢。

報告指出，演講內容提到的四項建議中，提及將堅定捍衛多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，並堅決反對貿易投資保護主義，用好東亞、亞太等區域合作機制，高品質實施RCEP，推動簽署中國－東協自貿區3.0版升級協定。

另外，在促進增長—推動全球化再平衡，實現包容性發展的討論當中，舉行「釋放區域自貿安排的更大潛力」分論壇，則開放討論中國—東協自貿區3.0版促進雙方合作、借助RCEP合作加快中日韓自貿談判進程，且提到在智利、斯里蘭卡、香港申請加入RCEP的現況下，構建RCEP區域大市場的進展及前景等內容。而此次論壇亦藉由安排中日、中韓、中澳等3場企業家對話場次，凸顯中國希望進一步推動RCEP成為東亞高水準最大自貿區的企圖。

值得注意的是，中國明年將主辦2026年APEC，並決定以「深化亞太合作、造福亞太人民」為大會主題，2025博鰲亞洲論壇因此舉行「重振APEC：共迎挑戰，共用機遇」分論壇。討論議題包括通過APEC合作共創亞太美好未來、運用APEC實現亞太自貿區（FTAAP）等，可以預期中國將透過再次主辦APEC，彰顯區域合作的重要性。

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