將被國民黨提告 李正皓舉三招反制、有「朱立倫核彈級爆料」

面對國民黨將提告，李正皓今早在臉書表示他有三招反制，其中一招是「朱立倫核彈級爆料」。（資料照）

2025/04/23 08:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團昨（22日）發出採訪通知，將召開記者會控告政論節目主持人李正皓、民進黨立委王義川等人「造謠國民黨開放大陸醫師」。對此，李正皓今早在臉書發文表示他有三招反制，其中一招是「朱立倫核彈級爆料」。

國民黨昨發出採訪通知，指出國民黨團書記長王鴻薇、副書記長陳玉珍、林沛祥，23日上午10點將於台北地方法院，召開遞狀控告「李正皓、王義川、史書華、敲鑼行動領銜人造謠國民黨開放大陸醫師」記者會。對此李正皓首先回應：「聽說有人要告我？這個名字排序我很滿意，算是國民黨少數有腦的決定。」

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李正皓提到，目前他有三招可以反制，「第一招，最無聊；第二招，最狠；第三招，朱立倫核彈級爆料，還沒想好用哪招」。顯然面對國民黨提告，李正皓已有方法應對。

許多網友也在李正皓的臉書貼文底下留言嗨喊：「可以都用嗎？」、「3這個數字不錯～」、「早上用2熱身，下午用3 KO」、「可以三招齊發嗎？」、「小孩才做選擇，我全都要。」、「麻煩給我最狠的～」

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