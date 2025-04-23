諷藍白各懷鬼胎 溫朗東：無法改變選民對立院亂象的憤怒

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日舉行「把民主還給台灣-在野領袖峰會」，兩人在會中握手、擁抱致意。（資料照）

2025/04/23 09:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為反制大罷免，國民黨主席朱立倫號召支持者4月26日上凱道抗議，昨更與民眾黨主席黃國昌會面。名嘴溫朗東發文指出，朱黃兩人各懷鬼胎，並批評「藍營說要面對關稅不要搞大罷免，自己又提倡倒閣，邏輯錯亂，政治私心一覽無遺」。他也諷刺，426凱道這碗雞湯可以幫藍營帶來一時的溫暖，卻無法改變選民對立院亂象的憤怒。

溫朗東在臉書發文指出，風雨飄搖的國民黨主席朱立倫，急於尋求民眾黨主席黃國昌的支援。他表示兩位在野黨領袖昨日會面，並指「搖搖欲墜的朱立倫、投機算計的黃國昌，兩人的交會就算能撐住藍營的一線希望，終究難以逆轉局勢」。溫朗東認為，在大罷免的浪潮下，朱立倫保不住黨主席，黃國昌也將機關算盡、豎子現形。

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溫朗東表示，朱立倫求見黃國昌，表面上的理由是因應國際情勢，實際上是要黃國昌幫忙426造勢衝人氣，黃國昌也點頭答應出席。對此溫朗東分析，「朱黃兩人各懷鬼胎」，但都明確表示不希望倒閣導致國會改選。

溫朗東質疑，國民黨表面上說關心美中關稅戰，實際上藍營內部的「倒閣聲浪」，恰恰證明了藍營不在乎進行關稅談判的行政團隊有沒有被臨陣換將，只在乎自己的政治前途。倒閣對於政局穩定的影響，遠高於罷免不適任的立委。溫朗東也批評「藍營說要面對關稅不要搞大罷免，自己又提倡倒閣，邏輯錯亂，政治私心一覽無遺」。

溫朗東也指出，倘若藍白發動倒閣，很可能引發國會改選，民眾黨不分區席次勢必腰斬。黃國昌在受訪時表態希望總統賴清德也要辭職，這不過是不敢倒閣的政治話術。

溫朗東也提到，426凱道這碗雞湯可以幫藍營帶來一時的溫暖，卻無法改變選民對立院亂象的憤怒。當凱道上的人群散去，朱立倫與黃國昌仍將面對冰冷的現實。他也強調「大罷免仍在繼續，藍白的分數，終將由人民親手打上」。

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