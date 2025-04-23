林俊憲批立院審查報告離譜 藍委不信是正式報告被打臉

林俊憲昨PO圖質疑，總凍結案數及預算總額並未在立院審查報告出現，且號稱審查報告的草稿有「大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改」，行政院花了1個月整理500頁這種東西才寫出解凍報告。（圖擷自臉書）

2025/04/23 07:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林俊憲昨PO出多張圖片指出，政院花1個月整理500頁「大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改」的審查報告才寫出解凍報告，針對後續又有人質疑他PO出並非正式公佈的審查報告，他於晚間也再度發文打臉。

中央政府總預算案遭藍白大幅刪減凍結，行政院昨指出，過去1個月來政院無法提出解凍案，原因之一就是因為總預算案刪減數還無法確定。在主計長試算後才確認，遭立法院凍結的項目共有1584項、計1381億元。其中除了有逾千項需提出報告才能動支，還有多項是需待預算執行完成一定比率始得申請解凍。

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近日行政院被爆，預算解凍報告早就準備好，卻因民進黨政府扣住才沒提出，部分藍委更批評行政院為何不趕快交出「預算解凍報告」提供立院審查，林俊憲昨下午PO圖反駁，質疑總凍結案數及預算總額並未在立院審查報告出現，是行政院透過號稱審查報告的草稿自行算出來，且號稱審查報告的草稿有「大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改」，行政院花了1個月整理了500頁才寫出解凍報告。

林俊憲昨晚於threads再發文指出，他在貼出草稿般的預算審查報告後，「應該是打到痛點了，看到一些假帳號在用似是而非的言論洗地」。對此他也再度說明，表示雖然有人聲稱「圖片上寫提案表，這不是正式通過公布後的審查報告？」但搭配總統府公報查看，在報告的第1冊，從第22頁到532頁，是不是全都是完全沒整理過的提案表？

林俊憲指出，按照往年慣例，這些提案表確實該轉成報告格式，但今年就是因為算不出來，立法院自己無法整理、也不敢整理，才變成如此離譜的模樣。他也直言「不要懷疑，500頁草稿，就是國會通過、視同法律的預算報告」。

林俊憲也提到，「還看到有人拿第2冊以後的報告出來混淆視聽，說明明就有整理」，對此他也反擊，表示第2冊以後是各委員會的審查結果彙整，當然早就整理好了，而第1冊才是那兩天院會亂表決的結果。

林俊憲強調，「對啊，第1冊應該要整理得跟第2冊一樣，為什麼沒有呢？就是因為算不出來他們不敢整理嘛！要講幾次！」他也直言「我有時真的覺得大家很辛苦，預算這種東西，本來應該是我們代議士的責任，不用自己花那麼多心力去了解」。

林俊憲也提到，「剛剛我去某位國民黨委員那邊留言，才發現連他都不相信這是正式審查報告，還要網友幫他找頁數」、「要這些人做立委幹嘛？」他在留言區也PO出截圖，內容為國民黨立委葛如鈞詢問，這些文件是在總統府公告的哪一份、第幾頁，結果被網友打臉諷刺「科技立委不會用科技的力量查還需要問其他人」，網友還列出不同圖片對照的頁數，但後續葛如鈞已將留言刪除，林俊憲則直言「原文刪掉了，唉」。

國民黨立委葛如鈞詢問，這些文件是在總統府公告的哪一份、第幾頁，結果被網友諷刺「科技立委不會用科技的力量查還需要問其他人」。後續葛如鈞已將留言刪除，林俊憲則直言「原文刪掉了，唉」。（圖擷自threads）

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