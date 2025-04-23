郭信良捲入綠能弊案 蔡育輝不解為何要找人關說

台南市國民黨議員蔡育輝認為，南市前議長郭信良捲入綠能弊案遭偵辦，是否另有隱情讓外界關注。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/23 00:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會前議長郭信良之前涉及安南區佃西自辦重劃區弊案，這次又捲入七股光電案場弊案被高雄橋頭地檢署帶回偵訊。南市國民黨議員蔡育輝表示，若以被指涉的三地集團財力雄厚而言，為何還有需要找人關說護航，實在令人不解！

蔡育輝表示，傳出光電綠能護航弊案，最有可能的是漁電共生案場，只要有找到土地、又有政府貸款額度，就有利可圖，只是申請核准過程中，有沒有不合法的土地要求合法過關，或只是審核時程的快慢問題而已，若以三地集團財力雄厚，且政商經營關係良好，政府機關依法行政，投資者實在沒有需要去要求作違法的事情，這之間是否另有隱情？政治獻金問題？讓檢調要去連串擴大偵辦，是外界關注的焦點。

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由於郭信良與有意爭取下屆台南市長的立委陳亭妃，是長期政治夥伴，郭信良再遭傳訊偵辦，不免又引發其他政治聯想。

蔡育輝表示，雖然目前案情尚不明朗，但檢調此時大動作偵辦，必然會有政治效應產生，在他看來是「短空長多」，短期內會有負面影響，但未來可能會集結更多反賴勢力，操作賴清德介入司法打擊陳亭妃，若再加上國民黨工因罷免綠委案被叫去約談，選民又基於同情弱者，且從民調可知，國民黨支持者多數挺陳亭妃，可能激發更多國民黨，甚至民眾黨支持者挺陳亭妃。

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