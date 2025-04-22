台南推行透明廉政公約 黃偉哲：保護同仁不受外力侵擾

台南市長黃偉哲本屆宣誓就職當天，第1份簽署的公文就是「台南市政府透明廉政公約」。（台南市府提供）

2025/04/22 23:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府推行透明廉政公約已有2年多，統計去（2024）年共接獲陳情檢舉993案、函送32案。市長黃偉哲強調，廉政公約的目的是保護同仁不受外力侵擾，並為局處主管提供防貪指引，預防市府同仁不慎觸法。

黃偉哲表示，他在本屆宣誓就職當天，第1份簽署的公文就是「台南市政府透明廉政公約」，同時要求全體市府團隊都必須簽署，並且定期向市民報告，市政清廉由他帶頭，接受全民監督，不僅公開、還要透明。

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黃偉哲表示，要求政風處針對風險評估與查核，在質與量都要強化，也要重視各類型案件的預警作為，並要求各局處務必落實關切事件登錄機制，小到受贈禮品、大到民代或各級官員關切採購，都必須如實登錄，共同預防潛在廉政風險，也為公務員行政多一層保護。

市府政風處表示，透明廉政公約於2022年12月27日由市長黃偉哲率領各局處首長簽署廉政公約，強調「清廉效率、公開透明」堅定不移的進步決心。

政風處表示，在強化風險評估及查核方面，去年專案稽核10件、專案清查4件、預警作為133件、再防貪作為3件；在獎勵懲治併行方面，陳情檢舉993案、函送32案、究責41案、表揚廉能13案，未來將持續推行透明廉政公約。

政風處表示，創設關切事件登錄機制，要求同仁遵守「公務員廉政倫理規範」，確實登錄及報備，包括受贈財物、飲宴應酬及關切事件等，其中廉政倫理事件登錄總件數增加23%，關切事件案件增加21%。

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