何欣純邀台中工商界座談 鄭麗君：對美談判順利推動中

何欣純立委（左3）今天邀請行政院副院長鄭麗君（右3）到台中和中小企業代表座談。（何欣純提供）

2025/04/22 23:11

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨立委何欣純今邀請行政院副院長鄭麗君，到台中舉辦工商座談，400多位各工業區、公協會理事長及產業界代表出席，關心美國總統川普提高關稅下，政府未來因應方案，以及昨晚剛拍板定案的行政院880億的支持方案如何落實，鄭麗君並透露，行政院已成立對美談判小組，談判順利推動當中。

何欣純表示，880億的支持方案是階段性，不是最終的方案，要即時給予產業支持和協助，先讓各位業者能夠安心，共同度過這次美國高關稅政策的難關。後續如果仍有不足或需要再加碼的地方，行政院也會與大家站在一起，推出階段性的不同措施。

請繼續往下閱讀...

何欣純指出，有中小微型企業和基礎工業作為產業鏈基礎，才能擁有高科技、高強度的科技實力。政府必須重視傳統產業鏈和基礎工業，與高科技產業是息息相關、互惠共好的。

鄭麗君提到，大家最關心如何危機變成轉機，行政院已成立對美談判小組，展開全面溝通談判。4月11日已經透過視訊正式啟動談判，因台美默契，無法公布成員與細節，但可向大家保證，談判順利推動當中，雙方皆希望能持續會談。總統與院長的任務，就是要為產業與國家爭取最大利益，建立雙方互利互惠合作模式，開拓產業未來的利基。

鄭麗君表示，中小微企業的中長期發展是行政院的重中之重，行政院長卓榮泰上任後，推動高科技五大信賴產業與智慧創新方案，也推出中小微企業多元振興方案，4年將近300億預算，今年即編列116億，將與880億方案同步推動，整體支持中小微企業升級轉型、數位轉型與通路拓銷。

鄭麗君並強調，支持方案補助將從寬、簡化、撥款快速外，政府也透過六大區域經濟生活圈推動深度在地發展，如中部精密智慧生活圈計畫，結合教育文化、觀光交通等配套，帶動內需與百工百業振興，進而壯大中小微企業，如總統賴清德所言：「立足台灣、布局全球，打造MIT品牌」將更具競爭力與全球布局能力。

何欣純立委今天邀請行政院副院長鄭麗君，到台中和中小企業代表座談，吸引超過400位企業主出席。（何欣純提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法