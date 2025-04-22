罷團宣布2階達標 賴士葆：早預備等待這一刻

國民黨立委賴士葆呼籲支持者出門投「不同意罷免票」。（取自賴士葆臉書）

2025/04/22 23:05

〔記者劉宛琳／台北報導〕台北文山罷團宣布罷免國民黨立委賴士葆2階段連署達標。賴士葆表示，他心中沒有絲毫感傷悲情的波瀾，而是鬥志昂揚。他早就預備好在等待這一刻，宣布要出征，不信公理正義喚不回。

賴士葆表示，首先，他要對那些難以計數的無名英雄獻上誠摯地鞠躬，感謝他們在市場、捷運門口還有許多街頭巷尾為他發出不平之鳴，仗義直言優質立委不該被罷，與罷團的人爭執。他每日閱聽這些新聞，心中的感動難以言喻。

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賴士葆說，他沒有指使或是發動任何人對罷團的人嗆聲，讓他痛心疾首的是目睹社會因為罷免案造成空前的對立與撕裂，這一年來看到權力薰心的執政者最醜陋的面貌，善良的百姓被掌權者驅使互相攻擊謾罵，台灣和諧美麗的風景蛻變成為猙獰的樣貌。

賴士葆說，這些日子社區充斥對他抹黑攻擊的文宣，以及昧於事實的栽贓傳播到處口耳相傳。例如捷運南環線已經開工，重大工程歷經8年6次流標，最後他爭取再加250億的經費才順利動工，歷經上百次的公聽會、協調會、電話溝通、拜會爭取。台北市長蔣萬安在開工典禮說：「若非賴士葆鍥而不捨努力，這條線早已胎死腹中。」

賴士葆說，他爭取數百處中央閒置土地變成停車場、綠美化空間、里民活動場所，以及推動千萬公墓變成森林公園的奇蹟等等。罷團用虛假謊言在社區傳播，摧毁他長期地方建設的流淚流汗的付出。此外，電線桿地下化的績效，根據台電最近5年的資料顯示，文山區的成績是全台北市第1名，但是被罷團黑函說成文山區是最後一名。

賴士葆說，執政黨發動地方議員分配罷免連署額度，近半數當選的立委，用四分之一的連署罷免無差別的全面大罷免，執政黨高舉民主的大旗，透過罷免把在野區域立委集體送上政治斷頭台只為了奪權，扭曲扼殺的民主，連司法機關都介入，還要口稱捍衛民主。

賴士葆表示，曾歷經朝小野大的前總統陳水扁看不下去，出面呼籲不該用罷免清算在野黨，不該意見不同就說在野黨是中共同路人，結果阿扁因此也被綠營出征，打成中共同路人，就像聖經「從前希律和彼拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。」 何等的諷刺，無法想像有朝一日阿扁被綠營打成和藍營同一陣線。

賴士葆說，川普關稅戰90天的暫緩期，全世界都嚴陣以待面對空前的政經變局，只有台灣在這90天的重中之重就是搞大罷免，民眾憂心萬一經濟大蕭條來臨，產業關廠、百姓失業，賴政府唯一掛心企盼的就是國會過半全面執政。台灣變成全世界唯一國會選輸翻桌發動大罷免的國家，我們都在寫歷史，唯有大家站出來投「不同意罷免」，才能告訴賴政府執政走錯方向了。

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