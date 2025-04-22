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    遭國台辦收錄在《幹部讀本》 曹興誠：有人堅持要讓我歷史留名

    聯電董事長曹興誠，被收錄在國台辦最新出版的《中國台灣問題：幹部讀本》一書。（圖取自曹興誠臉書）

    聯電董事長曹興誠，被收錄在國台辦最新出版的《中國台灣問題：幹部讀本》一書。（圖取自曹興誠臉書）

    2025/04/22 22:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠被中國列入「頑固台獨分子」清單後，更被收錄在中國國台辦最新出版的《中國台灣問題：幹部讀本》一書。曹興誠今日發文直指，「有人堅持要讓我在歷史留名」。

    今年為中國《反分裂國家法》制定20週年，3月18日國台辦在北京舉行《中國台灣問題幹部讀本》新書發表會，該書日前已在中國境內上市。

    該書收錄，10月14日，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍2024B」演習；10月14日，國台辦發言人宣布，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒。

    對此，曹興誠質疑，去年10月至今，已經兩度被國台辦列入台獨懲處名單，現在還被寫進書裏，有人堅持要讓我在歷史留名。

    有網友在臉書留言，「曹董你早就是兩岸名人，現在更是世界各國名人了，台灣自由民主維護代表！台灣謝謝有你！」曹則回應，「大家一起努力，剷除中共邪惡勢力」、「我會持續推動中共的垮台」。

    前聯電董事長曹興誠。（資料照）

    前聯電董事長曹興誠。（資料照）

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