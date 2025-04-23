謝國樑自豪「友善行人」卻違停斑馬線 他轟：連作秀都不會

謝國樑近日在社群宣稱自己積極推動行人友善政策，結果PO出的照片被抓包有轎車違停在行人穿越道，現場甚至有警察卻毫不理會。（圖取自謝國樑臉書）

2025/04/23 00:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕糗！基隆市長謝國樑近日在社群宣稱自己積極推動行人友善政策，親自參與新豐街增設號誌的會勘，結果PO出的照片被抓包有轎車違停在行人穿越道，現場甚至有警察卻毫不理會，狠譏「對行人還真友善」。時常關注交通議題的網紅「Cheap」也在臉書痛批謝國樑「連作秀都不會」！

謝國樑21日在臉書發文，「基隆行人友善再升級，新豐街安全再加分！國樑持續推動行人友善政策，今天我親自參與新豐街增設號誌的會勘。新豐街人口密集、車流龐大且兩旁社區及商圈林立，是周遭居民每天通勤、購物、上下學的重要路段。為了讓大家穿越道路不再提心吊膽，我們將在新豐街365號及363號麥味登旁設立『交通號誌』及『行人觸控燈』，未來號誌燈將全天候閃爍搭配人行觸控裝置，保障行人穿越馬路的同時也兼顧車流順暢。」

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沒想到謝國樑貼文附照被網友抓包，有一輛白色轎車直接在警察眼皮子底下違停斑馬線上，該名警察甚至連看都沒看一眼，紛紛留言酸「對行人還真友善啊！」、「斑馬線的違停，警方視而不見？就是做做樣子，演戲而已吧」、「擺拍之前斑馬線上面的違規停車不用先處理？還是那台車子就是拍照的長官停在那邊的」、「友善違停，真的很貼心」、「擺拍市長，甚至連違停就在面前都視而不見，跟我說提升行人用路安全？」

網紅Cheap週二也在臉書發文批，「國樑笑死！台灣基本上，沒有一個友善行人的縣市，但大部分的縣市長，都還有點羞恥心，不太會一直喊『友善行人』這四個字，怕當場被打臉。但國樑不一樣，整天喊『基隆友善行人』，不是說他沒做事，而是他做得剛好，讓人看得更清楚根本沒做事！真想幫國樑申請文創專利，然後送給他當競選口號用。」

他表示，「國樑昨天親自出席新豐街的『行人友善』計畫，我的老天鵝，不過新增了一個行人號誌，就厚顏無恥的說我們友善行人？裝一個燈就等於友善？基隆市府上上下下沒有一個人懂交通？我建議乾脆在路口裝個大招牌寫『國樑在乎你』，那行人可能會落淚。」

Cheap怒斥，「連市長作秀、有警察在時，都有大剌剌的違停了，還是最無恥停在斑馬線上的那種！更白癡的是，小編還上傳到市長臉書，搞笑嗎？違停旁邊的高低落差也沒改善，是要坐輪椅的朋友，參加飛車特技大賽？還是寶寶自由落體挑戰？小到不行的人行空間，電線桿、招牌、站牌亂七八糟，最基本的人行道都沒有，還有臉叫友善行人? 是在考驗行人還是在懲罰他們？」

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