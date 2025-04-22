遭質疑還有預算卻哭窮 領務局：空白護照成本不只有護照本身！

外交部領務局說明，空白護照的印製成本不只是「空白護照印製本身」，也包含「薄型防偽膠膜」等成本支出，一本「空白護照本身」成本為407.5元、護照「薄型防偽膠膜」成本為66.27元，一本空白護照直接成本共為473.77元。（資料照）

2025/04/22 21:57

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部領事事務局今年度事務管理預算遭立法院統刪10％，外交部長林佳龍昨日於表示，因為預算刪凍，內部評估10月就無法印製護照，但國民黨立委徐巧芯今日質疑，今年編列8.9億元預算印製180萬本護照，但根據政府電子採購網，實際以約7.3億元發包，應還有1.58億元可再印39萬本護照。對此，領務局今晚說明，空白護照成本涵蓋「空白護照本身」與「薄型防偽膠膜」，採購網的7.3億元僅是空白護照本身，另外還有每本護照66.27元的「薄型防偽膠膜」成本。

領務局說明，經評估2025年的護照核發需求約209萬本，但2025年編列的9.9億元預算遭立法院通刪10%後，僅剩8.8億，造成只能採購185萬本空白護照，其餘不足的24萬本護照需求只能以安全庫存因應，也導致庫存量可能不足，無法因應其他臨時狀況。

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領務局進一步說明，空白護照的印製成本不只是「空白護照印製本身」，也包含「薄型防偽膠膜」等成本支出，一本「空白護照本身」成本為407.5元、護照「薄型防偽膠膜」成本為66.27元，一本空白護照直接成本共為473.77元，因此，8.8億元的預算僅能採購約185萬本空白護照，不足的24萬本護照需求，只能以安全庫存因應。

領務局表示，以安全庫存因應，可能進一步使護照發行量難以因應其他臨時狀況，且護照製作過程複雜，需要預留3至5個月產製空白護照的合理時間，因此，領務局會跨年度辦理提前備貨，以避免遇護照原物料短缺時無護照可發的窘境。

領務局說明，外交部領事事務局每年都是以「推估備貨」、「提前跨年度採購」的方式採購年度所需的空白護照，並視庫存情形適時、適量辦理採購；為使我國護照核發能滿足國人出國持用的需求，外交部領事事務局除了每年採購一定數量的新空白護照外，也如同戰備儲油，備妥一定數量的空白護照安全庫存，以備不時之需。

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