差4000份!罷免呂玉玲衝刺 沈伯洋：一張紙、一枝筆連署護台灣

沈伯洋與桃園市議員王珮毓、劉仁照等人，今晚在平鎮區環南路3段設行動連署站宣講，衝刺2階連署罷免藍委呂玉玲收件。（記者黃政嘉攝）

2025/04/22 21:38

〔記者黃政嘉／桃園報導〕2階連署倒數中，桃園市「罷呂清玲」罷免第五選區立委呂玉玲團隊公，布最新收件連署數為2萬4000份，距法定門檻還差4000多份，民進黨立委沈伯洋與桃園市議員王珮毓、劉仁照等人，今晚在平鎮區環南路3段設行動連署站宣講，籲鄉親「一張紙、一枝筆、一分鐘連署守護桃園、守護台灣！」。

「今天不站出來，可能就是大家最後一次行使罷免」沈伯洋表示，藍白立委意圖癱瘓政府運作，沒辦法讓政府行使原來職權，藍白應傾聽人民聲音，而非聽中國國家主席習近平的聲音，各地2階連署到最後一週階段，不只要達到門檻，還要衝到安全份數，呂玉玲在國會表現不僅不專業，更攻擊立委林楚茵，甚至去年五月在國會叫別人將他摔下主席台，人格上也不適任，目前罷呂需再4000多份跨越2階法定門檻，透過連署罷免讓藍委感到壓力，讓他們了解不能賣掉、架空政府。

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王珮毓表示，罷免連署倒數10天，這週行動連署車會在平鎮、龍潭地區，跟罷團小蜜蜂合作，每天從早到晚都會開設收件，希望盡早收齊罷呂的2階門檻連署書件數，她說，任何一個角落，都可以為民主發聲，反共救台灣是大家的共識，上週國民黨從黨主席到黨公職集體包圍台北地檢署，違反台灣法治，盼藉宣講發聲，維持台灣正常法治社會，她強調，2階連署關鍵時刻，需要大家站出來，罷免不是在造成衝突、撕裂族群，而是台灣人的共同理念與想法。

桃園市議員王珮毓強調，2階連署關鍵時刻，需要大家站出來罷免藍委，反共救台灣。（記者黃政嘉攝）

桃園市議員劉仁照下午與鷹爸徐柏岳宣傳連署，晚上再參與宣講，拉抬罷免藍委呂玉玲連署收件數。（記者黃政嘉攝）

「罷呂清玲，罷免呂玉玲」領銜人Dora到場宣傳連署。（記者黃政嘉攝）

民眾於宣講現場的行動連署車填寫罷呂連署書，這週連署車都會在平鎮、龍潭各地衝刺收件。（記者黃政嘉攝）

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