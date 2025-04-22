罷免呂玉玲收件2.4萬 「鷹爸」徐柏岳合體劉仁照衝刺

現場連署民眾填寫連署書後，與徐柏岳（中）、劉仁照（右）合影。（記者黃政嘉攝）

2025/04/22 20:53

〔記者黃政嘉／桃園報導〕全國大罷免二階連署進入倒數，桃園市「罷呂清玲」罷免第五選區立委呂玉玲團隊，公布最新收件連署數為2萬4000份，距法定門檻2萬8064份還差4000多份，退役飛官「鷹爸」徐柏岳今天在平鎮區文化公園，與市議會劉仁照「合體」宣傳，衝刺2階連署件數。

徐柏岳今天先與雙和罷團前進新北市中和區壽德新村，宣傳連署罷免立委張智倫，下午4點半接續前往桃園市平鎮區的文化公園、乙未公園、老街溪、廣達街連署站等地，以行動力挺罷免藍委，團隊志工也手搖國旗，邀鄉親填寫連署書。下午不少民眾見狀陸續填寫，鄭小姐、朱先生皆不滿藍白國會亂象而加入連署，另外有開車駕駛路過時，向罷免團隊喊聲「加油！」。

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徐柏岳在現場主動與填寫連署書的民眾握手致意，他說，罷免呂玉玲只差最後一哩路、臨門一腳，連署一定要衝到安全份數，選出真正關心這塊土地的人，而不是依順中國意思的人，破壞台灣人安居樂業與國防，因此要罷免不適任立委。

劉仁照表示，今天和鷹爸一起宣傳罷免，盼激起最後一波連署潮，邀民眾一起將不適任的國民黨立委、舔共立委趕出立法院，共同完成罷呂最後一哩路的4000多份連署。

「罷呂清玲」團隊志工張先生坦言，最近小蜜蜂收件相當辛苦，「確實不太好收」，過往可收10幾份，現在變個位數，很多民眾說簽過了，或把志工當空氣；「山除薇害」罷免王鴻薇團隊志工近日也來龍潭支援，騎單車7小時收30份覺得很硬，今天2團隊針對平鎮、龍潭的通勤族群，一起在新北市捷運永寧站收件，「這個關頭，再辛苦也不能放棄。」

「鷹爸」徐柏岳在乙未公園宣傳罷免藍委呂玉玲。（「罷呂清玲」團隊提供）

退役飛官「鷹爸」徐柏岳今天在平鎮區文化公園，與劉仁照「合體」宣傳，衝刺二階連署件數。 （記者黃政嘉攝）

團隊志工手舉國旗，和「鷹爸」徐柏岳宣傳罷免藍委呂玉玲。（記者黃政嘉攝）

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