426遊行徵「走路工」？陳培瑜批對自己動員、論述沒信心

有網友日前在知名打工平台發現名為「4/26凱達活動人員」的職缺，工作時間與地點，恰好與藍白上凱道重疊，掀起網友熱議。（圖擷取自打工平台）

2025/04/22 20:29

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨號召支持者4月26日上凱道「戰獨裁」，卻被網友發現疑似在網路上徵「走路工」，且條件嚴苛，不僅不供餐，還要扣休息時間與勞保費用，服裝也有嚴格規定。對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜認為「空穴不來風」，難道是國民黨對於自己的動員沒有信心，或許所謂的「知識藍」、「戰鬥藍」對於國民黨的作為不見得看的下去，他們才疑似提早徵「走路工」。

該則名為「4/26凱達活動人員」的單日職缺，時薪200元，工作地點在台北市凱達格蘭大道，並分2個時段進行，但跨餐時段無供餐。另外，該職缺還要求應徵者只能穿黑色素T、黑色無破洞長褲，還特別寫出「不要露肚子」。奇特的嚴格要求，被網友轉發到各大社群掀起熱烈討論。

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對此，陳培瑜表示，相較於419反共凱道大遊行是由民間團體發起的，大家也都自主上街，就是個徹徹底底的民間活動，反觀國民黨還要動員，還被發現疑似徵「走路工」，且條件這麼苛刻。她認為，台灣真正民主意志的展現，應該是在419那天大家自主上街，當天不同的旗幟同時飄揚，真的是一個新台灣人的展現。

陳培瑜指出，反而到目前為止，國民黨都還在反其道而行，還在和民意對幹，這才是他們最大的問題。至於他們給出這麼苛刻、疑似「走路工」的條件，她只能說從前總統馬英九時代開出22K政策至今，這好像就是國民黨的體質，似乎改不掉，對於協助他們要完成這些工作的，這個是很不好的勞動條件。

至於為何會有疑似「走路工」的徵才訊息，陳培瑜質疑，是否國民黨對於自己的動員沒有信心，意識到黨員都不見得願意上街，支持他們所喊出來的論述，因為他們目前所有的論述都只針對總統賴清德，且只用形容式的語言，例如：「沒有作為啊、沒有政績啊。」但是他們卻拿不出明確的指控，到底哪裡出了問題。

陳培瑜說，不管是從台灣與美國的關稅談判，或是之前的「國會擴權法案」，他們從在立法院胡鬧，現在要走上街頭繼續胡鬧，她認為應該有更多、更多所謂的「知識藍」也好，或者是「戰鬥藍」不見得真的看的下去，所以才會提早發動疑似「走路工」的訊息。

此外，對於國民黨訴求426「戰獨裁」，陳培瑜更強調「無法認同」，並指國民黨才是獨裁在台灣的始作俑者，並且現在繼續和獨裁站在一起。她不知道那天站出來，到底是要站給中國看，還是給在台灣支持國民黨的人看，她深深認為，很多國民黨人一定會感到錯亂，而不願意和他們站在一起。

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