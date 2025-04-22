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    徐巧芯跪遶境媽祖求保佑 網諷︰不是說「神擋殺神、佛擋殺佛」？

    今（22）日徐巧芯在臉書PO出自己跪拜遶境媽祖求保佑的照片，不少網友想到她先前的言論，對此吐槽連連。（圖擷取自徐巧芯臉書）

    今（22）日徐巧芯在臉書PO出自己跪拜遶境媽祖求保佑的照片，不少網友想到她先前的言論，對此吐槽連連。（圖擷取自徐巧芯臉書）

    2025/04/22 22:42

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    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯曾喊出「不服就幹，神擋殺神、佛擋殺佛」，引起各界抨擊。今（22）日徐巧芯在臉書PO出自己跪拜遶境媽祖求保佑的照片，不少網友想到她先前的言論，對此吐槽連連。

    據了解，台北市松山慈祐宮為慶祝天上聖母媽祖1066年聖誕，從4月22日至23日舉辦十三街庄活動，以祈求媽祖庇佑風調雨順，國泰民安，各地祥和。今日媽祖繞境隊伍，行經徐巧芯服務處，根據徐巧芯今日下午在臉書發布的照片顯示，她持香在路邊跪拜隊伍，貼文則寫道，「誠心祈求：風調雨順，國泰民安。」

    貼文曝光後，吸引網友熱烈討論，徐巧芯的支持者紛紛留言表示她以如此虔誠的姿勢參拜，肯定能獲得媽祖與眾神明的保佑，不會被惡意人士罷免成功。然而，絕大多數網友留言表示，還記得徐巧芯時常掛在嘴邊的「生死看淡、不服就幹」、「神擋殺神、佛擋殺佛」等發言。

    網友吐槽道，「媽祖不會挺犯法吧」、「完美詮釋：黃鼠狼給雞拜年」、「見神殺神，遇佛殺佛，別啊，媽祖受不起」、「媽祖不會保佑一個自稱神擋殺神佛擋殺佛的人」、「媽祖如果有靈驗，一定不會保佑愛比中指的人」、「神擋殺神、佛擋殺佛，神都被嚇跑了，哪敢保佑」、「你平常不是說殺神佛？還拜個屁啊！媽祖不會保佑壞人」。

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