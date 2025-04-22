傅崐萁前主任毒死芒果樹 葉霸痛批：沒血沒淚不是人

花蓮縣議員楊華美團隊今天邀請葉春蓮（葉霸）首度站街頭志工。（記者王錦義攝）

2025/04/22 19:39

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁2階全力衝刺，縣議員楊華美團隊今天下午邀請退休老師葉春蓮（葉霸）首度站街頭志工，葉霸對傅崐萁的南區前主任毒死二百多棵芒果樹相當氣憤，痛批簡直是沒血、沒淚，不是人的行為，花蓮就是這些人搞的變醜又變臭。

葉春蓮（葉霸）老師過去在學校內就相當愛護老樹，曾在2015年為了保護校園的老樹，四處找議員陳情護樹，花蓮南區242棵20到40年的芒果樹，因為台九線道路拓寬地方居民陳情芒果樹傷人，被傅崐萁南區前主任徐永成聯合在地蔡姓里長，下農藥毒死被法院判刑6個月，並賠償18萬元，葉霸說，看到新聞相當氣憤，毒死兩百多棵樹，這簡直是沒血、沒淚，不是人的行為。

請繼續往下閱讀...

葉春蓮說，她就是在玉里的三民出生，每次回去南區，看到這兩排芒果樹，在開花的時節相當美麗，毒死這些路樹相當的過份，欺負這些不能講話、不能動的生物，不過傅崐萁都會欺負全國人民了，屬下欺負那些默默無語的樹木也不意外，這些人對花蓮是沒有感情的人。

最後一週一定要衝刺達到2萬5000份的連署書目標，葉霸說，一定要衝到確定可以讓傅崐萁消失在花蓮，因為大家要一個沒有傅崐萁的花蓮；葉霸首度站街頭，二個小時吸引不少昔日學生特別停車下來打招呼、合照，明天晚上六點半，葉霸也將參加經濟民主連合舉行的傅崐萁追究會。

經濟民主連合明天晚上六點半到八點，將在花蓮市區的石來運轉舉行傅崐萁究責會，追究傅崐萁過去一年在立院透過各種違法亂政的行動來癱瘓國家、踐踏民主的行為，現場將邀請葉霸老師、八炯、罷傅領銜人李美玲、台灣鷹爸徐柏岳、立委陳培瑜、縣議員楊華美等人到現場演講。

而傅崐萁也開始為第3階段進行準備，花蓮市里長聯誼會40名里長今天在地方媒體刊登「我們不同意罷免傅崐萁」大幅廣告，內容強調傅崐萁深耕地方，抨擊罷團是為了要「完成賴清德的獨裁專制統治」、「民進黨要讓柯建銘當立法院長」等。民進黨縣議員張美慧說，2019年傅陣營也是發動一堆組織登廣告，「恭請」傅崐萁出馬選立委的老戲碼又上演。

張美慧說，這就是夫妻輪流把持主政花蓮，行政權在握，強迫大家選邊站，長年的樣貌；明天不知道又是誰？哪些鄉鎮長？哪些議員？哪些代表？哪些社團？反正又會開始接龍。但今天，也是有五位里長沒有一起參加。她相信，那些名字在列的，也未必百分之百認同傅崐萁。大家也不用怕，勇敢行使公民權，用行動簽下去，迎接第3階段，票投「同意罷免」傅崐萁。

花蓮縣議員楊華美團隊今天邀請葉春蓮（葉霸）首度站街頭志工。（記者王錦義攝）

花蓮縣議員楊華美團隊今天邀請葉春蓮（葉霸）首度站街頭志工。（記者王錦義攝）

玉里鎮台九線三民路段兩旁的芒果樹大道，遭傅崐萁南區前主任徐永成，聯合在地蔡姓里長用農藥毒死。（資料照）

玉里鎮台九線三民路段兩旁的芒果樹大道，遭傅崐萁南區前主任徐永成，聯合在地蔡姓里長用農藥毒死。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法