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    台鐵將調票價 吳佩芸要求調整敬老愛心卡補助額度

    市議員吳佩芸要求敬老愛心卡要調整補助額度。（記者蘇金鳳攝）

    市議員吳佩芸要求敬老愛心卡要調整補助額度。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/22 19:47

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台鐵票價調漲6月23日起實施，市議員吳佩芸表示，中市的敬老愛心卡在台鐵每趟車資，最高能夠折抵30元，票價的調漲，將影響長輩搭乘，要求市府應調整搭台鐵的補助額度，並將起、迄站適用範圍是否能擴大，納入檢討。

    社會局強調，台中市的敬老愛心卡，可提供交通優惠、就醫減免及運動優待多項服務，用途多元六都最優；有關他縣市敬老愛心卡搭乘火車補助額度，台中市與新北市、桃園市、彰化縣相同，若增加敬老愛心卡補助項目或提高補助額度，須符合財政紀律，避免排擠其他福利，會再研議。

    議員吳佩芸表示，台鐵票價調漲的方案已在3月28日獲行政院核定，最快將在6月23日起實施，而這票價的漲幅就高達26.8%，將影響敬老愛心卡的使用，台中市的敬老愛心卡在台鐵每趟車資，最高能夠折抵30元，要求市府調整敬老愛心卡搭乘台鐵列車的補助點數額度。

    另外，吳佩芸指出，中市不僅在補助點數相較其他縣市有落差，就連起、迄站的適用範圍，也有很大的進步空間。在適用範圍的起、迄站部分，台北市起訖站其中一站，在北北基桃宜五縣市範圍內都能適用，但中市起訖站的其中一站卻限制於中市境內車站，吳佩芸認為市府也應該將其一併納入檢討。

    社會局表示，桃園市、高雄市、新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣市、屏東縣及花蓮縣，均規定起站或迄站在該縣市境內。

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