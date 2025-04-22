變造賴清德、蕭美琴激情影片 刑警介入偵辦 原PO急刪文被酸爆！

近日網上流傳一段總統賴清德與副總統蕭美琴的親密接觸影片，民進黨直指網傳影像明顯是AI造假，提醒民眾切勿轉傳，以免觸法。（圖翻攝自民進黨官方臉書）

2025/04/22 22:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳一段以AI變造總統賴清德與副總統蕭美琴親密接觸的影片，引發網友熱議。對此，民進黨今天（22日）傍晚透露，刑事警察局已介入偵辦。而今翻查散布者的社群版面，已將該AI影片刪除。

近日有疑似藍白粉在Threads上傳一段賴清德與蕭美琴深情舌吻的影片，配文稱「這對賴蕭CP，是給台灣打通『困難模式』的嗎？」。由於明顯是經過AI生成的影片，大批網友湧入砲轟，還有人警告原PO已觸法，但原PO卻不以為然，還在留言區回嗆批評他的網友。

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今天民進黨透過官方臉書粉專發布聲明回應此事，「近日網路流傳『總統、副總統親密接觸』的影像，明顯是利用AI生成的深偽（deepfake）影像假訊息！請大家幫忙提醒親朋好友，切勿轉傳，否則可能會違反《刑法》 加重誹謗罪之意圖散布於眾而誹謗他人者，處加重刑責；以及《個資法》 非公務機關超出蒐集目的必要範圍使用個資者。民進黨譴責惡劣造假，目前刑事警察局已經介入調查，請大家謹慎判斷，避免成為不實謠言的散播者。」

本報稍早查詢，原PO已經該影片刪除，網友紛紛在其他貼文留言嘲諷「幹嘛刪文？你不是嘴很邱？」、「為什麼AI圖刪文了，我還以為你超猛的」、「欸欸欸欸欸！你會怕喔哈哈」、「不是很會合成，怎麼刪文了呢？得償所願被偵辦了嗎」、「為什麼刪文啊？沒有錯幹嘛刪？」、「怎麼刪文了？跟黃國昌一樣俗辣嗎？」、「刪文了耶，你的勇氣是不是跟阿北一樣都被關在土城裡面了」。

不少網友跑到原PO的其他Threads文嘲諷。（圖翻攝自Threads）

不少網友跑到原PO的其他Threads文嘲諷。（圖翻攝自Threads）

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