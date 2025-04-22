劉書彬拿反分裂法指責政府 周軒：想在法理上讓台灣屬於中國！

劉書彬22日拿中華人民共和國的《反分裂國家法》質詢閣揆卓榮泰。（記者塗建榮攝）

2025/04/22 22:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委劉書彬今天（22日）拿中華人民共和國的《反分裂國家法》來質詢閣揆卓榮泰，指責賴清德總統先前定調中國為「境外敵對勢力」，是讓台灣陷入危險的舉動。對此，政治工作者周軒直言，今天劉書彬的質詢，就是想在法理上讓台灣變成中國的一部分！

劉書彬今天質詢時提到，賴總統上月13日發表談話定調中國為「境外敵對勢力」、卓揆本月15日重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，質疑賴政府是否準備邁向法理台獨，批評賴清德只有40%民意，未經立法院代表的多數民意，就想帶著民進黨黨意決定台灣2300萬人的命運。她還說，中共國家反分裂法中律定，台灣從中國分裂出去時，導致和平統一可能性消失，就會用非和平方式解決，賴清德的宣告正讓台灣陷入危險。

請繼續往下閱讀...

劉書彬拿中共的法律質詢、指責卓榮泰的質詢片段，讓外界看傻眼。周軒今晚也在臉書發文批，「在劉書彬的質詢中，一直不斷重複的邏輯就是『境外敵對勢力早在反滲透法中就已經定了』、『反滲透法是民進黨多數的時候修的』、『現在民進黨是少數，賴清的只有40%民意，那是民進黨的黨意』、『賴清德沒有問剩下60%的民意，把中國定義為境外敵對勢力不好』、『所以賴清德錯了』。」

「我覺得很荒謬，劉書彬還當過東吳政治系的主任，卻連法律延續性都搞不清楚，更誇張的是，怎麼會有一個台灣的立法委員，拿著中國的法律，來說台灣的總統應該要有什麼樣的行為？拿今天黃國昌跟朱立倫的話來講，劉書彬拿著『紅共』的法律來批判台灣的政府，這像話嗎？依照劉書彬委員的解釋，以後我們台灣2300萬人，包括賴清德總統在內，做任何事情還要考慮會不會踩到中華人民共和國的紅線？」

周軒最後表示，「恕我直言，今天劉書彬這樣的質詢，本質上就是在法理上，把台灣變成中國一部分的過程。黃國昌跟朱立倫你們反什麼綠共跟紅共，根本就是要把台灣共產化吧？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法