文山藍營鐵票倉動搖！ 罷賴發言人林老師曝心路歷程：我出身深藍家庭

罷免賴士葆團體「文山退葆」主打民生社福層面，讓文山區多年來屬於傳統藍營的鐵票倉出現動搖，目前罷免賴士葆的二階連署已達陣。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/04/22 19:45

〔記者劉詠韻／台北報導〕大罷免潮遍地開花，台北市目前已有5名藍委達二階罷免安全門檻，其中罷免賴士葆團體「文山退葆」昨天深夜宣布二階連署書已達法定門檻2萬4832份，但文山歷年屬深藍選區且有著全台北市最鐵的票倉之稱，因此罷賴團體其實一開始並未被看好；發言人林老師受訪時透露，他出身深藍家庭，也深知在文山區推動罷免並非易事，認為無論打國家安全牌或是潛艦、財劃法爭議都起不了作用，因此罷團一直主打民生社福議題。

「文山退葆」發言人林老師表示，賴士葆擔任立委超過20年，儘管選前主打百萬補助解決少子化危機，但真相僅是口號喊得響亮、欺騙選民，另民眾有感文山區容貌愈發老舊，電線地下化進度居全北市最慢，基礎建設嚴重落後，但長年佔據席次的賴士葆卻毫無作為，辜負選民期待。

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林老師批評，賴士葆經常主張國會要公開透明，私下卻以輕蔑的口吻討論如何「從中央挖錢」，且普發現金抗通膨實際上不僅無效，更甚加劇物價上漲，全球仍經歷疫情時期的大撒幣結果，反觀賴士葆自詡為財經專家卻支持荒謬政策？另外，賴曾提國會改革，至今非但未實現，民眾有目共睹的國會反而充斥暴力野蠻的多數表決方式，並且變成傅隨組織，淪為國民黨的投票部隊橡皮圖章，矇眼亂刪凍結預算。

「我出身深藍家庭，當家人知道我發起罷免國民黨立委的活動後，並未表態支持或反對。」林老師進一步指出，不過隨著罷團活動的推廣，儘管家人目前立場仍偏向藍營，但相比過去盲目相挺，現在陸續發現國民黨確實存在一些問題，甚至開始願意簽連署書。

實際上，文山區多年來屬於傳統藍營的鐵票倉，林老師認為推動罷免並非易事，而以文山的選民結構來說，打國家安全牌或是潛艦、財劃法爭議都起不了作用，因此罷團這段期間持續主打民生社福層面，包括老人福利及幼兒津貼議題；隨著進入第二階段連署，團隊也將加入賴士葆跳票政策的在地議題，「我們現在首要目的是先把他拔掉，之後補選就是民進黨跟國民黨的競爭」。

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