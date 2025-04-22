台中市新住民逾6.4萬人，議員抓包盧秀燕施政報告獨漏新住民政策。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/22 19:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市新住民數已逾6.4萬人，但市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人抓包台中市長盧秀燕施政報告竟獨漏新住民政策，且市府辦的新住民輔導課程，新住民參與率不到1% ，課程淪形式根本不重視新住民。

台中市民政局指出，台中市新住民人口約6.5萬人，其中約4.2萬人來自中國、港澳，其餘2.3萬人來自越南、印尼、菲律賓、泰國等地，為協助台中市新住民順利融入我國生活環境，每年持續辦理新住民生活適應輔導課程，並增班讓更多新住民參與，將持續結合地方特色、生活通識、語文學習等多元內容，推動輔導課程服務有需求的新住民。

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陳俞融指出，台中市目前新住民人口高達6萬4607人，在六都排名第4位，台中市的新住民人數更佔全國的10.7%，但議會這次定期會中，盧秀燕到議會進行施政報告中雖提到，族群共榮、多元城市，卻只提到原住民、客家族群，整本施政報告都未見到新住民政策，新住民竟「被消失」。

此外，市府雖推出不少新住民生活適應輔導課程，目前開辦的課程雖包含家庭婚姻教育、地方民俗風情介紹、衛生保健、語文學習等，但新住民參與率偏低，20232年參與人數僅371人，占新住民總人口的0.58%；2024年雖略增至388人，但參與比例仍僅0.6%，參與率連1%都不到，顯示政策效益有限，是否開班數太少或未符合新住民需求，恐待市府進一步研究。

陳俞融說，市府每年雖會辦理新住民座談會，邀請各新住民團體及新住民透過交流及經驗分享的方式，了解新住民對照顧服務的需求，座談會一年辦一次恐流於形式，難能確實了解新住民的實際需求。

民政局則指出，市府每年持續辦理新住民生活適應輔導課程，2023及2024年已分別增辦21、22班，協助更多新住民參與輔導課程及早適應台灣生活。

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