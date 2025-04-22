趙少康支持倒閣還嗆「怕什麼？」 發言曝光竟遭小草圍剿！

「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康表態支持倒閣。（資料照）

2025/04/22 20:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前有35名泛藍立委面臨罷免危機，且已有9名藍委的2階連署通過法定門檻，國民黨上週在北檢外違法集會，台北市長蔣萬安喊倒閣，引發外界熱議。「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康表態支持，還嗆「（在野黨）怕什麼？」，結果遭小草們圍剿。

針對是否發起倒閣，趙少康今天在臉書和Threads發文，「倒閣吧！怕什麼？朱立倫與黃國昌今天會面，看起來，藍白兩黨主席都不支持倒閣。但是，面對現在的大罷免亂象，國民黨已經人仰馬翻，今天的會談後，也看不出在野有任何反制方案。為了化被動為主動，開闢新的戰場，請朱立倫下令倒閣吧！」

請繼續往下閱讀...

「當國家與在野黨都面臨生死存亡，可能被團滅時，倒閣重選立委，就是對賴清德的不信任投票，讓民意可以再度發聲。當超過30位國民黨立委面臨被罷免危機，已經是重新選舉了，朱立倫不該再猶豫，應該立即下令推動倒閣，為個人利益盤算的反對者就開除黨籍，以彰顯自己堅定的決心。」

趙少康還說：「國民黨不必管民眾黨的態度，民眾黨沒有區域立委可被罷免，只要國民黨團結一致，提案倒閣，接下來就看民進黨敢不敢跟進？賴清德敢不敢解散國會重新選舉？」

今天（22日）藍白舉行「在野領袖峰會」前，不少政論人早就預料到白營主席黃國昌會反對倒閣，因民眾黨因為8席立委都是不分區，雖不會受到這波大罷免浪潮直接影響，可一旦倒閣，立委席次和政黨補助款極可能大幅縮減，甚至有「團滅」危機。

不少深知這一點的小草紛紛湧入趙少康的貼文下方批評，「有事嗎？倒閣，賴清德還是一樣當著他的總統，藍白根本拿不到任何好處好嗎」、「才不要！解散國會立委重選浪費時間浪費錢」、「傻了才倒閣」、「要倒閣總統就一起重選」、「倒閣根本無法讓綠政府下台！！拜託思考一下」、「你想要國民黨也滅亡的話，你可以試看看，想要滅民眾黨想瘋了」。

有其他網友則嘲諷小草們，「60%怕三小，平常不是很大聲？」、「有60%民意怕什麼？」、「原來你們知道民眾黨會剩下沒幾席、政黨支持度一直在掉」、「1.5億要分不到了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法